Sezonul 4 al emisiunii „Insula Iubirii” l-a adus pe Ionuț Gojman în zona televiziunii, o zonă pe care dorea extrem de mult să o exploreze. Tânărul din Târgu Mureș a venit alături de Mirela Banias în show, însă lucrurile din finalul emisiunii au dus la o despărțire iremediabilă a celor doi concurenți. Acum, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Ionuț Gojman, cel care a fost și ispită în sezonul 5 al „Insulei” și a aflat ce planuri are, dacă urmează să ajungă la altar în curând, dar și dacă, având o relație, ar fi dispus să se mai implice într-un proiect precum „Insula Iubirii”.

După terminarea sezonului 5 al emisiunii de la Antena 1, viața lui Ionuț s-a schimbat radical. A cunoscut-o pe iubita lui, Salvia Rusu, iar împreună formează un cuplu și își trăiesc povestea de iubire departe de media.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ionuț Gojman, fost concurent și ispită la „Insula Iubirii”, a vorbit despre relația pe care o are, dar și despre momentul în care va ajunge să o ceară în căsătorie pe iubita lui, Salvia.

„Viața mea e una foarte frumoasă. Salvia, pentru mine, este tot ce mi-am dorit. Am găsit în ea tot ceea ce nu am găsit în alte femei, iar acest lucru mă face fericit și împlinit. Am lăsat în spate orgoliile și tot ce ținea de trecut și m-am axat pe prezent. Am planuri mari de viitor, consider că ea este cea mai potrivită persoană pentru mine și de-abia aștept ca relația noastră să se concretizeze într-o frumoasă căsnicie”, a declarat Ionuț Gojman, pentru CANCAN.RO.

Iubita lui Ionuț este un hairstylist de succes, extrem de cunoscută și apreciată, dar și o femeie frumoasă, cu forme la care orice bărbat ar visa!

Cum a gestionat Ionuț Gojman perioada pandemiei, din punct de vedere financiar

Pentru cei care nu știu, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a avut o cafenea cunoscută în Târgu Mureș, care îi aducea un venit destul de bun. În perioada pandemiei, Gojman a declarat că lucrurile au fost mai dificile, însă a fost mulțumit atunci când totul a revenit la normal. Mai mult, fosta ispită ne-a povestit că a închis cafeneaua și s-a implicat într-un nou proiect.

„Am fost și eu afectat de perioada pandemiei, la fel cum mulți oameni au fost. A fost dificil, dar știți că, după orice furtună, soarele strălucește mult mai puternic. Din fericire, nu mi-am pierdut cumpătul și am încercat să redresez lucrurile așa cum am știut mai bine.

Astăzi, mulțumesc lui Dumnezeu, totul este foarte bine, am închis afacerea cu cafeneaua la începutul verii, iar acum am dat startul unui nou proiect. Când voi fi pregătit, voi da mai multe detalii despre acest lucru, momentan trebuie să mai pun ceva la punct”, a mai spus Ionuț Gojman, în exclusivitate.

Ar mai accepta vreodată rolul de ispită la „Insula Iubirii”?

Pentru că toți fanii emisiunii Antenei 1 au constatat, în momentul filmărilor, cât de mult i-a plăcut proiectul lui Ionuț Gojman, l-am întrebat dacă ar mai fi dispus să participe la un asemenea show.

„Acum am o relație, la Insulă poți merge doar dacă ești singur. Deci, categoric nu, nu aș mai accepta un rol de ispită, însă aș accepta cu drag alte provocări, alte show-uri de televiziune. Sunt deschis pentru orice propunere”, a mai spus Ionuț, pentru CANCAN.RO.

Întrebat dacă au existat scene „deocheate” între concurenți, scene care nu au fost televizate, sau scandaluri, Ionuț Gojman a declarat:

„La «Insula Iubirii», totul este expus. Nu există secrete. Ceea ce ați văzut la TV, asta am făcut. Nu sunt dedesubturi, e totul 100% real. Mă bucur că am avut parte de o asemenea experiență, căci în urma ei, m-am redescoperit și am aflat lucruri noi despre mine”.

Mirela Banias a fost închisă într-un penitenciar de maximă securitate

În cadrul emisiunii „Insula iubirii”, Mirela Banias, fosta parteneră de viață a lui Ionuț Gojman, a povestit totul despre cel mai negru episod din viața ei. Cu ceva timp înainte de a începe relația cu Ionuț , Mirela Banias a fost căsătorită cu un bărbat despre care credea că este tot ce și-a putut dori de la viață. Șocant este faptul că bruneta a mărturisit cum a ajuns să fure din banca pentru care lucra suma de 100.000 de euro, spunând, de asemenea, că a comis furtul pentru că soțul ei avea nevoie de banii respectivi.

Mirela Banias a fost închisă, timp de patru ani, într-un penitenciar de maximă securitate, unde a îndurat condiții greu de imaginat și chiar a ajuns să fie la un pas de moarte, după ce una dintre colegele sale de celulă a vrut să o taie cu un cuțit făcut din conserve. De la o viață de lux, Mirela Banias a ajuns în punctul în care spăla hainele tuturor deținuților și conviețuia alături de șobolani…

„Am fost nevoită să stau aproape jumătate din pedeapsă în regim închis. Am muncit foarte mult să ies de acolo. Am lucrat un an la o spălătorie, am spălat toate hainele la tot penitenciarul. Mă dureau braţele când întindeam… Erau nişte şobolani…”, a explicat Mirela Banias la „Insula iubirii”.