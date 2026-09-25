Gina Pistol, incognito la mall. A vrut să facă o faptă bună, dar nu prea i-a ieșit

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gina Pistol este cunoscută drept o persoană generoasă, dar uneori generozitatea se lovește de bariere neprevăzute. Cum a fost și situația surprinsă de CANCAN.RO la Băneasa Shopping City, unde Gina s-a dus cu o pritenă să-i facă un cadou, dar neprevăzutul și-a băgat codița.

Deși încearcă din răsputeri să pară o persoană obișnuită, o femeie care a ieșit la cumpărături cu o prietenă prin Băneasa, Gina Pistol este ușor de recunoscut. Poartă o bluză albă și o pereche de jeanși, dar e imposibil să nu recunoști acel obraz după care au oftat atâția bărbați. Probabil chiar și Smiley oftează când o vede, că pentru o secundă îi vine și lui imposibil a crede că e soția și mama copiilor lui. 

Gina nu a ieșit singură, ci cu o prietenă, căreia vrea să-i ofere un Apple Watch care Ginei nu-i mai trebuie. În imagini se vede că Gina, ambițioasă din fire, nu se dă bătută cu una-cu două. Stă de vorbă cu angajații magazinului, dar din păcate soluția este „s-a rezolvat, nu se poate”.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
13 poze

Pe scurt, din discuția cu angajații magazinului reiese că ceasul nu mai poate fi updatat, așa că proiectul generozității pică. Nu e problemă, sigur găsește Gina o metodă să se revanșeze față de amica ei. Totuși, ea îi cere scuze prietenei pentru că n-a reușit să se țină de promisiune.

Din fericire Gina nu a avut vreo ieșire despre care vorbea în interviul de AICI, unde a declarat că se aprinde repede atunci când e vorba de vreo discuție în contradictoriu. Angajații au fost deci în siguranță 😀.

Gina Pistol probează haine în mall

După ce se termină cu birocrația, Gina Pistol și prietena ei decid că n-are sens ca ziua să fie pierdută și dacă tot sunt la mall n-ar strica să dea o tură și prin magazine. Gina intră la Nike, unde cele două prietene stauceva timp. Imaginile o arată pe Gina probând niște outfituri sport. Poate și-au făcut amândouă abonament la sală și trebuie să-și reînnoiască garderoba de Pilates.

Gina Pistol și amica ei nu se grăbesc. Probabil Gina vrea să profite, ca orice mămică, de perioada în care fiica ei, Josephine, e la școală. Micuța pe care o are din căsnicia cu Smiley a împlinit anul acesta șase ani și probabil a început parcursul școlar. Deși, când are nevoie de o bonă, Gina se bazează chiar pe tati Smiley, care a luat-o pe Josephine cu el pe platoul de filmare al emisiunii Vocea României, iar detaliile sunt foarte cute și le găsiți AICI. Desigur, cu ocazia respectivă Gina nu era la shopping, ci era ocupată cu filmările la jobul ei, adică la emisiunea Masterchef.

CITEȘTE ȘI:

Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României. Cine a supărat-o pe Josephine

NU RATA!

Gina Pistol, mărturisiri despre căsnicia cu Smiley. Cine este mai jucăuș și cine mai strict

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Întors de la Athos, „voievodul” George Becali ține curte ca un mare boier de Pipera, în fața ctitoriei sale de 10 milioane de euro
Întors de la Athos, „voievodul” George Becali ține curte ca un mare boier de Pipera, în fața ctitoriei sale de 10 milioane de euro
Ilie Năstase și-a luat tabloul și a plecat! Nasty a ales tăcerea în cazul scandalului cu Ioana
Ilie Năstase și-a luat tabloul și a plecat! Nasty a ales tăcerea în cazul scandalului cu Ioana
Dan Bittman, ce se întâmplă? Diversifică garderoba cu haine de damă sau îl așteaptă „Iubi” acasă?
Dan Bittman, ce se întâmplă? Diversifică garderoba cu haine de damă sau îl așteaptă „Iubi” acasă?
Andreea Marin, așteptată ca la „private jet” pe Otopeni! Air Schengen pare creat special pentru Zâna Surprizelor
Andreea Marin, așteptată ca la „private jet” pe Otopeni! Air Schengen pare creat special pentru Zâna Surprizelor
Mihai Bobonete, imagini greu de explicat în traficul bucureștean. Cât prinde la oră, Bobiță?!
Mihai Bobonete, imagini greu de explicat în traficul bucureștean. Cât prinde la oră, Bobiță?!
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
Mediafax
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Gandul.ro
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Adevarul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
Click.ro
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Drone România-Ucraina: condiția pusă de Radu Miruță pentru proiect
go4it.ro
Drone România-Ucraina: condiția pusă de Radu Miruță pentru proiect
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Gandul.ro
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
Mediafax Italia
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.