Gina Pistol, incognito la mall. A vrut să facă o faptă bună, dar nu prea i-a ieșit

Gina Pistol este cunoscută drept o persoană generoasă, dar uneori generozitatea se lovește de bariere neprevăzute. Cum a fost și situația surprinsă de CANCAN.RO la Băneasa Shopping City, unde Gina s-a dus cu o pritenă să-i facă un cadou, dar neprevăzutul și-a băgat codița.

Deși încearcă din răsputeri să pară o persoană obișnuită, o femeie care a ieșit la cumpărături cu o prietenă prin Băneasa, Gina Pistol este ușor de recunoscut. Poartă o bluză albă și o pereche de jeanși, dar e imposibil să nu recunoști acel obraz după care au oftat atâția bărbați. Probabil chiar și Smiley oftează când o vede, că pentru o secundă îi vine și lui imposibil a crede că e soția și mama copiilor lui.

Gina nu a ieșit singură, ci cu o prietenă, căreia vrea să-i ofere un Apple Watch care Ginei nu-i mai trebuie. În imagini se vede că Gina, ambițioasă din fire, nu se dă bătută cu una-cu două. Stă de vorbă cu angajații magazinului, dar din păcate soluția este „s-a rezolvat, nu se poate”.

Pe scurt, din discuția cu angajații magazinului reiese că ceasul nu mai poate fi updatat, așa că proiectul generozității pică. Nu e problemă, sigur găsește Gina o metodă să se revanșeze față de amica ei. Totuși, ea îi cere scuze prietenei pentru că n-a reușit să se țină de promisiune.

Din fericire Gina nu a avut vreo ieșire despre care vorbea în interviul de AICI, unde a declarat că se aprinde repede atunci când e vorba de vreo discuție în contradictoriu. Angajații au fost deci în siguranță 😀.

După ce se termină cu birocrația, Gina Pistol și prietena ei decid că n-are sens ca ziua să fie pierdută și dacă tot sunt la mall n-ar strica să dea o tură și prin magazine. Gina intră la Nike, unde cele două prietene stauceva timp. Imaginile o arată pe Gina probând niște outfituri sport. Poate și-au făcut amândouă abonament la sală și trebuie să-și reînnoiască garderoba de Pilates.

Gina Pistol și amica ei nu se grăbesc. Probabil Gina vrea să profite, ca orice mămică, de perioada în care fiica ei, Josephine, e la școală. Micuța pe care o are din căsnicia cu Smiley a împlinit anul acesta șase ani și probabil a început parcursul școlar. Deși, când are nevoie de o bonă, Gina se bazează chiar pe tati Smiley, care a luat-o pe Josephine cu el pe platoul de filmare al emisiunii Vocea României, iar detaliile sunt foarte cute și le găsiți AICI. Desigur, cu ocazia respectivă Gina nu era la shopping, ci era ocupată cu filmările la jobul ei, adică la emisiunea Masterchef.

CITEȘTE ȘI:

Fiica lui Smiley, în platoul Vocea României. Cine a supărat-o pe Josephine

NU RATA!

Gina Pistol, mărturisiri despre căsnicia cu Smiley. Cine este mai jucăuș și cine mai strict