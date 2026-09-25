Am aflat adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu pe proaspătul soț al fiicei ei, de fapt

Tensiunile dintre Valerie Lungu, Alex Gîlcă și mama influenceriței, Victoria Lungu, mocnesc de ceva vreme, iar de data asta se pare că „paharul” s-a umplut dând pe afară, după ce artista din Republica Moldova s-a arătat deranjată de felul în care fiica ei a decis să o invite la propria cununie civilă.

După o relație marcată de mai multe despărțiri și împăcări, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au cununat civil miercuri, 23 septembrie. Această decizie importantă din viața lor nu a fost primită cu bucurie de mama influenceriței, artista Victoria Lungu. Femeia s-a arătat de nenumărate ori deranjată de alesul fiicei sale, dând de înțeles că influencerul și-ar fi construit o imagine pe spatele Valeriei, dar și că acesta nu ar contribui financiar în cuplu. Anterior, artista din Republica Moldova s-a plâns public că fiica ei a blocat-o pe toate conturile și rețelele de socializare, după un scandal de proporții.

„Ar fi mult mai sănătos să încetați această luptă online”

Fiind blocată peste tot, Victoria Lungu a primit invitația la cununia civilă a fiicei sale de pe numărul de telefon al lui Alex Gîlcă, mesaj care i-a lăsat un gust amar:

”A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whastapp, scris cu ChatGPT: «dragă… te invităm… mulțumim». Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat Victoria Lungu, la Radio Noroc.

În apărarea sa, Alex Gîlcă a transmis public un mesaj prin care îi oferă lămuriri soacrei sale, făcând apel la înțelegere, comunicare directă și pace. Influencerul a sfătuit-o pe artistă să vorbească direct cu fiica ei pentru a lămuri orice neînțelegere.

De asemenea, el a adus clarificări în ceea ce privește schimbările de plan care au apărut în utlima vreme și motivele pentru care cununia civilă cu Valerie Lungu a fost reprogramată de pe data de 17 pe 23 septembrie.

„Inițial, cununia noastră civilă trebuia să aibă loc pe data de 17, însă, din cauza unor probleme cu actele, nu am mai putut păstra acea dată. Am fost nevoiți să reorganizăm totul pe ultima sută de metri și să stabilim cununia pentru data de 23. Toți invitații au primit invitațiile în aceeași zi și în același context. Nu a existat nicio intenție de a vă anunța târziu sau de a alege această dată împotriva dumneavoastră. Aceste discuții se poartă în privat, nu la televizor. Ar fi mult mai sănătos să încetați această luptă purtată online, să încercați să înțelegeți situația în ansamblu și să vorbiți direct cu fiica dumneavoastră, în privat. Această perioadă ar trebui să fie un moment frumos pentru întreaga familie, nu un conflict publicd. Vă așteptăm la Cununia Civilă. O zi bună”, a fost mesajul lui Alex Gîlcă.

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