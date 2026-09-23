Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul Valeriei Lungu

Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul Valeriei Lungu
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Maurice Munteanu, Valerie Lungu și Alex Gîlcă / Sursa foto: Captură Antena 1
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Tensiunile de la Asia Express – Drumul Mătăsii au escaladat în timpul unei probe în care Maurice Munteanu și Valerie Lungu s-au întâlnit față în față. Ceea ce trebuia să fie o simplă confruntare în cadrul competiției s-a transformat într-un moment tensionat. Totul s-a întâmplat după ce o remarcă făcută de Maurice la adresa Valeriei l-ar fi deranjat profund pe Alex Gîlcă.

Scandalul a atins cote maxime în timpul unei misiuni în care cele două echipe au fost puse să își comande reciproc preparate și să le consume cât mai repede. De rezultatul probei depindea continuarea cursei, astfel că presiunea era uriașă pentru ambele tabere.

De această dată, echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-a confruntat cu cea alcătuită din Maurice Munteanu și Connie. Concurenții au avut de mâncat preparate mai puțin obișnuite, iar timpul devenise principalul lor adversar.

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Înainte ca lucrurile să se încingă, Alex Gîlcă recunoștea că întâlnirea cu echipa rivală i-a activat spiritul competitiv.

„Mie deja mi se activase orgoliul”, a mărturisit Alex în timpul probei.

De la competiție la replici acide

Situația ar fi căpătat însă o altă turnură după ce Maurice Munteanu ar fi făcut o remarcă referitoare la aspectul fizic al Valeriei Lungu. Mai exact, acesta ar fi insinuat că iubita lui Alex ar avea nevoie de o intervenție estetică, făcând referire la o posibilă mărire a sânilor.

Comentariul nu ar fi fost deloc pe placul lui Alex Gîlcă, care a perceput replica drept un atac la adresa partenerei sale și, implicit, a familiei sale. Deranjat de situație, concurentul a avut o reacție extrem de dură. El a folosit o expresie violentă, însă în sens figurat, pentru a-și exprima furia.

„Îi bag cuțitul în inimă și nu mă gândesc la consecințe”, a spus Alex Gîlcă.

Sursa foto: Captură Antena 1

Ce s-a întâmplat la proba cu preparatele primite

Dincolo de conflictul dintre concurenți, miza întâlnirii era una cât se poate de concretă. Altfel spus, cine termină primul de mâncat pleacă mai departe în cursă.

Valerie Lungu a încercat să ducă proba până la capăt, însă unele dintre preparatele primite i-au pus probleme.

„Eu am încercat, dar mi-am dat seama că sunt greu de mâncat”, a povestit Valerie.

Nici Maurice Munteanu nu a avut parte de o misiune lipsită de provocări. Concurentul a dezvăluit că a reușit să termine foarte rapid unul dintre preparatele primite. Însă atenția lui s-a îndreptat apoi către Connie, care întâmpina dificultăți.

„Eu am mâncat într-o secundă cicadele cu mămăliguță, dar m-am îngrijorat că nu o vedeam pe Connie mâncând. La porția ei au fost niște probleme mari. Budinca aceea era crocantă”, a spus Maurice Munteanu.

În cele din urmă, Maurice Munteanu și Connie au reușit să termine proba înaintea echipei rivale. Cei doi au obținut astfel posibilitatea de a porni mai departe în cursă. De cealaltă parte, Valerie și Alex au fost nevoiți să își continue traseul după finalizarea misiunii.

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