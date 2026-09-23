BANC | Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine

BANC | Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine
Banc
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Jumătatea săptămânii vine, de multe ori, cu oboseală și cu nevoia unei mici pauze de la agitația zilnică. Pentru a mai alunga stresul acumulat la serviciu și a aduce un strop de bună dispoziție, CANCAN.RO vă propune astăzi un banc savuros. Așadar, lăsați pentru câteva momente grijile deoparte și pregătiți-vă să vă amuzați copios!

Bubă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine. La un moment dat, Bubulina îi spune soțului ei:

— Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta.

El nu scoate niciun cuvânt. Foarte calm, mărește viteza.

— Bulă, tu auzi ce zic? Divorțez și la partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din bancă și o pensie alimentară foarte mare.

Din nou, Bulă tace și apasă pedala de accelerație.

Bine, Bulă… Dar tu nu zici nimic, nu-ți dorești nimic???

— Bubulino, am tot ce îmi trebuie acum…

— Ei, na?! Dar ce ai tu și eu nu am???

— Bubulino, eu am airbag și centură de siguranță…

Alte bancuri amuzante

Bulă și casierița plictisită

În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la poștă.
– Bună ziua, zice Bulă, aș dori să plătesc o factură.
Casierița, plictisită, zice:
– Vă rog să vă întoarceți la coadă și să vă așteptați rândul, ca toată lumea.
Bulă, mirat, iese din poștă și mai intră o dată. La ghișeu nu era nicio coadă. Supărat, se apropie de ghișeu și-i trage o palmă zdravănă casieriței.
– Cine-a dat? întreabă revoltată casierița.
La care Bulă:
– Nu știu, doamnă, nu vedeți ce aglomerație e?

Preotul nou

Într-un sat, preotul le învață pe femei să nu mai spună că și-au înșelat bărbații, ci că au alunecat. După un timp, preotul moare și vine un alt preot în locul lui, care nu aflase convenția. După primele spovedanii, preotul merge îngrijorat la primar să-i spună să repare drumurile, să nu mai alunece atâtea femei. Primarul, știind despre ce e vorba, începe să râdă în hohote. Supărat că nu este luat în serios preotul cel nou îi spune:

– Nu mai râdeți, că și soția dumneavoastră a alunecat de mai multe ori săptămâna asta: de două ori la casa învățătorului și de trei ori la casa polițistului.

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