BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc care vă va aduce cu siguranță zâmbetul pe buze.

Se întâlnesc Bulă și Ștrulă pe stradă.

– Salut, Bulă! Ce faci?

– Uite, cu niște treburi pe la Piața Romană.

– Păi aici e Piața Sudului. Ce cauți aici?

– Loc de parcare, Ștrulă.

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Bulă absentează o zi de la şcoală

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

BANC | Testament: „Las toată averea mea vecinei”

BANC | Bulă se duce să mănânce la Taverna Racilor. Chelnerul îi dă meniul și, după 15 minute, îl întreabă