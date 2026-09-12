A murit Ilie Grădinar, fostul director al Energie Termică Sibiu. Anunțul trist a fost făcut de familie

Omul de afaceri Ilie Grădinar a murit! Vestea a fost anunțată de familie, iar cei care l-au cunoscut se pregătesc acum să-i aducă un ultim omagiu. Cunoscut în Sibiu atât prin activitatea profesională, cât și prin implicarea în mediul de afaceri, Ilie Grădinar lasă în urmă o familie îndurerată.

Familia a fost cea care a anunțat tragica veste. Apropiații au spus că Ilie Grădinar a fost tată și un bunic iubit și că a avut o legătură puternică cu Sibiul, orașul în care și-a construit o mare parte din viață.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în veșnicie a iubitului nostru tată și bunic, Ilie Grădinar. Un om al cărui destin s-a împletit strâns cu cel al Sibiului, oraș pe care l-a iubit atât de mult, ne părăsește astăzi, lăsând în urmă un gol imens și o tristețe fără margini”, au transmis membrii familiei, respectiv Alexandru, Ana, Alexa și Andreea Grădinar.

Omul de afaceri Ilie Grădinar a murit!

Pentru cei care vor să-i fie alături familiei în aceste momente, sâmbătă, 12 septembrie 2026, la Capela Cimitirului Municipal din Sibiu, de la ora 19:00, este programată slujba de Saracustă. Duminică, 13 septembrie, de la ora 12:00, va avea loc ceremonia de înmormântare. Atunci, familia și apropiații îi vor spune ultimul „adio”.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul în lumină!”, se mai arată în mesajul transmis de familie.

Ilie Grădinar s-a născut la Făgăraș și a ales încă de tânăr un drum în inginerie. A urmat Institutul Politehnic din București, iar după Revoluție s-a stabilit la Sibiu. Aici și-a construit cariera și a ajuns să ocupe o funcție importantă în domeniul termoficării. Timp de mai mulți ani, a fost director al SC Energie Termică SA, companie care producea și distribuia energia termică în municipiul Sibiu.

Era cunoscut în tot orașul

Pentru un oraș întreg, numele lui a fost legat de un domeniu esențial. Pentru familie, însă, Ilie Grădinar a fost omul de acasă: tatăl și bunicul pe care acum l-au pierdut definitiv.

După perioada petrecută în zona termoficării, Ilie Grădinar s-a implicat și în afaceri. A lucrat în proiecte din construcții, infrastructură și turism și și-a continuat astfel parcursul profesional. Anii de muncă au făcut ca numele lui să fie cunoscut în mediul economic al Sibiului. Acum, însă, cariera rămâne în urmă, iar familia se confruntă cu cea mai grea despărțire.

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