Prognoza meteo azi, 12 septembrie 2026. ANM anunță maxime de 17 grade, ploi torențiale și grindină

Potrivit meteorologilor ANM, vremea se va schimba radical. Temperaturile scad în zonele de vest, centru și nord, unde termometrele vor indica 17 grade Celsius. În sud-est va fi cald, cu o maximă de 32 de grade Celsius. Află prognoza meteo completă în rândurile următoare!

Vremea de azi în România

ANM anunță că jumătatea de est a țării va fi „cotropită” de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și grindină în unele zone. Cantitatea de apă acumulată va atinge 40 l/mp.

Valorile termice se vor situa sub mediile perioadei în vestul, centrul și nordul țării. Ziua se va menține călduroasă în sud și sud-est. În jumătatea de est a teritoriului vor apărea înnorări și averse cu caracter torențial, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină de mici dimensiuni. Cantitatea de apă acumulată va atinge 10-20 l/mp și, în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, se vor acumula peste 40 l/mp.

În restul zonelor, cerul va fi înnorat temporar ziua, când vor apărea averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, mai intens în sud-vest, est și la munte, dar și în timpul ploilor. Rafalele vor atinge viteze cuprinse între 40 și 60 km/h.

Maximele zilei de sâmbătă, 12 septembrie, vor urca până la 17 grade Celsius în Maramureș și până la 32 de grade în Muntenia și Dobrogea. Minimele nopții coboară până la 6-7 grade în nord-vest și depresiuni, iar în sud-est până la 19 grade Celsius. Ceața va fi prezentă pe timpul nopții.

Vremea de azi pe litoral

Sâmbătă, cerul va fi variabil și vremea va fi caldă. Noaptea vor apărea înnorări temporare și averse cu caracter torențial, descărcări electrice și rafale de 45-55 de km/h. Cantitatea de apă acumulată va atinge 10-15 l/mp. Termometrele vor indica valori cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius pe timp de zi, iar pe timp de noapte 17 și 19 grade Celsius. Apa mării va avea între 20 și 22 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Se răcește cu puțin sub valoarea medie a perioadei. Vor apărea înnorări și averse cu caracter torențial în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali. ANM a prognozat descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Se vor acumula între 10-20 l/mp de apă, iar pe arii restrânse chiar și 30-40 l/mp.

Cerul se va înnora și în Carpații Occidentali, unde aversele vor fi slabe cantitativ – 5 sau 10 l/mp. Sunt posibile descărcări electrice pe arii restrânse în timpul zilei. Temporar, vântul va avea intensificări – rafalele vor atinge viteze de 40 și 60 km/h.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi caldă și cerul va prezenta înnorări temporare în a doua parte a zilei. În primele ore ale nopții vor apărea averse și cantitățile de apă acumulate vor atinge 5 l/mp. Sunt posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va urca până la 28-30 de grade Celsius, în timp ce minima coboară până la 14-16 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxima zilei – 17 grade Celsius, minima nopții – 11 grade Celsius.

Iași: maxima zilei – 22 de grade Celsius, minima nopții – 14 grade Celsius.

Timișoara: maxima zilei – 22 de grade Celsius, minima nopții – 12 grade Celsius.

Craiova: maxima zilei – 27 de grade Celsius, minima nopții – 18 grade Celsius.

Constanța: maxima zilei – 23 de grade Celsius, minima nopții – 22 de grade Celsius.

Brașov: maxima zilei – 22 de grade Celsius, minima nopții – 14 grade Celsius.

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