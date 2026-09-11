Cât costă ceasul cu diamante pe care și l-a cumpărat Azteca. Fanii au făcut ochii cât cepele când au văzut bijuteria

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Azteca și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Trapperul și-a prezentat noua bijuterie, pentru care a scos bani frumoși din buzunar. Este vorba despre un ceas de lux, pe care acesta spune că și l-a făcut singur cadou. Fanii au reacționat imediat când au văzut noul ceas.

Azteca este un fan al ceasurilor de lux, deține mai multe piese de acest gen, însă cârcotașii l-au criticat adesea, spunând că nu sunt originale. Iar pentru a le face în ciudă celor care comentează, trapperul și-a prezentat noua achiziție în mediul online.

Mai exact, de data aceasta, Azteca și-a cumpărat un Audemars Piguet Royal Oak Bussdown. Acest model este un ceas de lux modificat, unde aproape întreaga suprafață vizibilă – carcasa, luneta octogonală și brățara – este complet acoperită cu diamante pavé. Genul acesta de AP Royal Oak cu diamante se vinde pe piața bijuteriilor de lux cu aproximativ 30.000 de lire.

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„Astăzi mi-am făcut un cadou nou. După cum se vede, Piguet. Ia uitați. Cam așa arată. Și… Sunteți gata? Bum. Acest Audemars Piguet Royal Oak, diamante naturale. Iced out, bussdown. Cam așa arată. Piguet.

Mamă, mamă, Piguet mă. Că ziceați că alea sunt jucării, Piguet-urile celelalte, că nu-s Piguet-uri. Ăsta ce e, e Piguet? A venit și cu cărticică, după cum puteți vedea. Cu garanție, cu tot ce vreți, cărticele și așa mai departe. E incredibil”, a spus Azteca.

Azteca, ceas nou /Foto: Instagram

Azteca și Dana s-au despărțit

Anul 2026 a venit cu numeroase schimbări pentru Azteca. Acesta a marcat împăcarea cu Ian, dar și despărțirea de Dana. După mai bine de cinci ani de relație, cei doi și-au spus adio. Artistul a fost cel care a făcut anunțul despărțirii, precizând că relația lor s-a consumat și că despărțirea a fost una pașnică. Aceștia au rămas în relații bune, deși nu mai formează un cuplu

„Eu și Dana am decis să ne despărțim. Nu există un motiv negativ sau ceva rău între noi. Nu ne-am înșelat, nu ne-am vorbit urât și nu ne-am rănit niciodată. Am avut o relație foarte frumoasă și sănătoasă și am învățat multe unul de la celălalt.

În ultimele luni ne-am distanțat în mod natural și am simțit că relația, pur și simplu, s-a consumat. Noi, înainte de orice, am fost cei mai buni prieteni și asta nu se va schimba. Vom rămâne prieteni și ne dorim ca peste ani să ne putem vedea și vorbi cu respect, fără resentimente”, a declarat Azteca.

 

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Foto: Instagram

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