Despărțire surprinzătoare în trap! Azteca și Dana și-au spus „adio” după ani de iubire perfectă

De: David Ioan 30/03/2026 | 15:24
Despărțire surprinzătoare în trap! Azteca și Dana și-au spus „adio" după ani de iubire perfectă
Despărțirea dintre Azteca, pe numele real Andrew-Eduard Nedelcu, și iubita sa, Dana Scintei, a luat prin surprindere comunitatea online, mai ales că cei doi formau unul dintre cele mai urmărite cupluri din zona trap și urban.

Relația lor părea stabilă, iar fanii îi considerau un exemplu de echilibru într-un mediu în care expunerea constantă pune presiune pe orice cuplu. Tocmai de aceea, anunțul separării a generat imediat reacții și discuții în mediul online.

Azteca a ales să comunice vestea printr-un mesaj amplu publicat pe Instagram, în care a explicat că ruptura nu a fost cauzată de un conflict, ci de o distanțare treptată.

„Eu și Dana am decis să ne despărțim. Nu există un motiv negativ sau ceva rău între noi. Nu ne-am înșelat, nu ne-am vorbit urât și nu ne-am rănit niciodată. Am avut o relație foarte frumoasă și sănătoasă și am învățat multe unul de la celălalt. În ultimele luni ne-am distanțat în mod natural și am simțit că relația, pur și simplu, s-a consumat. Noi, înainte de orice, am fost cei mai buni prieteni și asta nu se va schimba. Vom rămâne prieteni și ne dorim ca peste ani să ne putem vedea și vorbi cu respect, fără resentimente. Nu e ușor pentru niciunul dintre noi, dar simțim că asta este decizia corectă pentru evoluția și fericirea noastră. Așa cum am fost pentru mulți un exemplu de cuplu sănătos și fericit, ne dorim să arătăm că și o despărțire poate fi făcută frumos, sănătos, cu respect și maturitate. Am ales să comunicăm prin acest mesaj pentru că momentan nu ne simțim pregătiți să vorbim despre asta. Vă mulțumim pentru susținere și pentru toți anii în care ne-ați fost alături. Avem nevoie de timp și spațiu și am aprecia dacă ne-ați oferi liniște o perioadă în legătură cu acest subiect.”, a scris trapperul, pe Instagram.

La scurt timp, Dana Scintei a publicat un mesaj aproape identic, confirmând că decizia a fost una comună și asumată:

„Eu și Eddy am decis să ne despărțim. Nu există un motiv negativ sau ceva rău între noi. Nu ne-am înșelat, nu ne-am vorbit urât și nu ne-am rănit niciodată. Am avut o relație foarte frumoasă și sănătoasă și am învățat multe unul de la celălalt. În ultimele luni ne-am distanțat în mod natural și am simțit că relația, pur și simplu, s-a consumat. Noi, înainte de orice, am fost cei mai buni prieteni și asta nu se va schimba. Vom rămâne prieteni și ne dorim ca peste ani să ne putem vedea și vorbi cu respect, fără resentimente. Nu e ușor pentru niciunul dintre noi, dar simțim că asta este decizia corectă pentru evoluția și fericirea noastră. Așa cum am fost pentru mulți un exemplu de cuplu sănătos și fericit, ne dorim să arătăm că și o despărțire poate fi făcută frumos, sănătos, cu respect și maturitate. Am ales să comunicăm prin acest mesaj pentru că momentan nu ne simțim pregătiți să vorbim despre asta. Vă mulțumim pentru susținere și pentru toți anii în care ne-ați fost alături. Avem nevoie de timp și spațiu și am aprecia dacă ne-ați oferi liniște o perioadă în legătură cu acest subiect.”

Ulterior, Azteca a revenit cu un story scurt, în care a încercat să calmeze reacțiile publicului:

„Nu vă îngrijorați, o să fim bine, mulțumim pentru susținere.”.

CITEŞTE ŞI: Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, şi-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă

Ramona Olaru, prima reacție după ce a fost divulgată identitatea noului iubit: ”E oficial!”

Iți recomandăm
Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt
Știri
Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt
Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”
Știri
Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este din Italia sau Spania
Mediafax
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este...
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în acest weekend
Mediafax
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în...
Parteneri
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru…...
Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul Mijlociu: „Suntem pregătiți”
Digi 24
Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul Mijlociu: „Suntem...
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public....
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
go4it.ro
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
Care este cel mai mare număr?
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
