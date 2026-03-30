Despărțire surprinzătoare în trap! Azteca și Dana și-au spus „adio” după ani de iubire perfectă

Despărțirea dintre Azteca, pe numele real Andrew-Eduard Nedelcu, și iubita sa, Dana Scintei, a luat prin surprindere comunitatea online, mai ales că cei doi formau unul dintre cele mai urmărite cupluri din zona trap și urban.

Relația lor părea stabilă, iar fanii îi considerau un exemplu de echilibru într-un mediu în care expunerea constantă pune presiune pe orice cuplu. Tocmai de aceea, anunțul separării a generat imediat reacții și discuții în mediul online.

Despărțire surprinzătoare în trap!

Azteca a ales să comunice vestea printr-un mesaj amplu publicat pe Instagram, în care a explicat că ruptura nu a fost cauzată de un conflict, ci de o distanțare treptată.

„Eu și Dana am decis să ne despărțim. Nu există un motiv negativ sau ceva rău între noi. Nu ne-am înșelat, nu ne-am vorbit urât și nu ne-am rănit niciodată. Am avut o relație foarte frumoasă și sănătoasă și am învățat multe unul de la celălalt. În ultimele luni ne-am distanțat în mod natural și am simțit că relația, pur și simplu, s-a consumat. Noi, înainte de orice, am fost cei mai buni prieteni și asta nu se va schimba. Vom rămâne prieteni și ne dorim ca peste ani să ne putem vedea și vorbi cu respect, fără resentimente. Nu e ușor pentru niciunul dintre noi, dar simțim că asta este decizia corectă pentru evoluția și fericirea noastră. Așa cum am fost pentru mulți un exemplu de cuplu sănătos și fericit, ne dorim să arătăm că și o despărțire poate fi făcută frumos, sănătos, cu respect și maturitate. Am ales să comunicăm prin acest mesaj pentru că momentan nu ne simțim pregătiți să vorbim despre asta. Vă mulțumim pentru susținere și pentru toți anii în care ne-ați fost alături. Avem nevoie de timp și spațiu și am aprecia dacă ne-ați oferi liniște o perioadă în legătură cu acest subiect.”, a scris trapperul, pe Instagram.

Azteca și Dana și-au spus „adio” după ani de iubire perfectă

La scurt timp, Dana Scintei a publicat un mesaj aproape identic, confirmând că decizia a fost una comună și asumată:

„Eu și Eddy am decis să ne despărțim. Nu există un motiv negativ sau ceva rău între noi. Nu ne-am înșelat, nu ne-am vorbit urât și nu ne-am rănit niciodată. Am avut o relație foarte frumoasă și sănătoasă și am învățat multe unul de la celălalt. În ultimele luni ne-am distanțat în mod natural și am simțit că relația, pur și simplu, s-a consumat. Noi, înainte de orice, am fost cei mai buni prieteni și asta nu se va schimba. Vom rămâne prieteni și ne dorim ca peste ani să ne putem vedea și vorbi cu respect, fără resentimente. Nu e ușor pentru niciunul dintre noi, dar simțim că asta este decizia corectă pentru evoluția și fericirea noastră. Așa cum am fost pentru mulți un exemplu de cuplu sănătos și fericit, ne dorim să arătăm că și o despărțire poate fi făcută frumos, sănătos, cu respect și maturitate. Am ales să comunicăm prin acest mesaj pentru că momentan nu ne simțim pregătiți să vorbim despre asta. Vă mulțumim pentru susținere și pentru toți anii în care ne-ați fost alături. Avem nevoie de timp și spațiu și am aprecia dacă ne-ați oferi liniște o perioadă în legătură cu acest subiect.”

Ulterior, Azteca a revenit cu un story scurt, în care a încercat să calmeze reacțiile publicului:

„Nu vă îngrijorați, o să fim bine, mulțumim pentru susținere.”.

