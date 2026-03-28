Ramona Olaru, prima reacție după ce a fost divulgată identitatea noului iubit: ”E oficial!”

Ramona Olaru nu se mai ascunde deloc. După ce CANCAN.RO a publicat imaginile exclusive cu ea și artistul grec Stefanos Kyriakos Anthopoulos (VEZI AICI DETALII), asistenta de la Neatza a intrat într-o etapă nouă: cea în care nu mai încearcă să mascheze nimic.

Deși până acum obișnuia să lase doar frânturi din viața ei sentimentală – cadre tăiate, poze cu umbre sau detalii atent alese –, momentul în care a fost surprinsă la brațul artistului grec pare să fi schimbat totul. Ramona, obișnuită să-și dozeze aparițiile și să păstreze misterul, a ales de data aceasta să răspundă direct, fără ocolișuri.

Gata cu jocul de-a ascunsul!

În articolul nostru o salutam cu un „Kalispera, Ramona!”, iar vedeta pare că a ținut minte. La scurt timp după apariția materialului, asistenta a postat pe Instagram un story în care apare chiar alături de bărbatul surprins de paparazzi. Asistenta de la Neatza a apărut in videoclipul artistului grec. Abia aici a venit mesajul care a făcut valuri:

„Kalimera! It’s official!”.

Un răspuns scurt, dar suficient de clar încât să transmită că nu mai există niciun mister de păstrat. Practic, Ramona a confirmat public relația pe care până acum o ținea în umbră.

Şi nu s-a oprit aici. La câteva ore distanță, vedeta a publicat un alt story, de data aceasta din bucătărie, unde apare făcând clătite împreună cu Stefanos.

O scenă domestică, relaxată, care arată că relația nu este deloc la început, ci deja bine așezată. Complicitatea dintre ei este evidentă, iar faptul că Ramona a ales să arate aceste momente intime spune tot despre nivelul de asumare la care a ajuns.

Ramona Olaru își oficializează relaţia cu artistul grec după imaginile CANCAN

Ramona Olaru este una dintre cele mai urmărite prezențe feminine de la tv, iar stilul ei direct i-a adus atât fani, cât și critici. De-a lungul timpului, vedeta a demonstrat că nu se lasă influențată de comentariile răutăcioase și că preferă să se concentreze pe carieră și pe propria evoluție. Iar când dragostea a apărut în viața ei, a ales să o protejeze cât a putut. A dat de înțeles că este într-o relație, însă identitatea bărbatului a rămas mult timp un secret bine păzit.

Totul s-a schimbat însă după seara petrecută la Oliveto, una dintre cele mai exclusiviste locații din Capitală. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi petrecând două ore împreună, iar apropierea dintre ei era evidentă.

Stefanos Kyriakos Anthopoulos, artist grec stabilit de ani buni în România, nu este deloc străin de lumea mondenă. A apărut în mai multe emisiuni tv și chiar a fost invitat în platoul Neatza cu Răzvan și Dani, locul unde cel mai probabil a cunoscut-o pe Ramona.

La ieșirea din restaurant, cei doi se țineau de mână, iar artistul s-a comportat ca un gentleman, deschizându-i portiera maşinii cu care au plecat, atenţie, împreună.

După o scurtă plimbare, au ajuns la apartamentul Ramonei, unde au petrecut noaptea împreună, semn că relația este una solidă și deja bine conturată.

