Gheorghe Dincă a dat în judecată Penitenciarul Craiova! Ce pretenții are ”Monstrul din Caracal”

Gheorghe Dincă se află în Penitenciarul din Craiova pentru executarea unei pedepse de 30 de ani. Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, este în detenție după ce a fost acuzat de agresiune fizică și uciderea fetelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Acesta ar fi cerut conducerii Penitenciarului să aibă mai multe avantaje, iar asta a iscat un război uriaș.

Gheorghe Dincă a primit o pedeapsă de 30 de ani pentru agresarea și uciderea celor două fete. Chiar dacă inițial și-a recunoscut fapta, bărbatul a spus că declarațiile i-au fost smulse sub tortură și a schimbat confesiunile. Acesta a fost închis în condiții dificile, cu grad sporit de risc, după care a fost mutat în regim închis, într-o cameră cu alți vârstnici. De mai multe ori s-a plâns de condițiile sale din celulă, iar asta a făcut și recent, atunci când a cerut mai multe avantaje și ar fi dat în judecată conducerea închisorii, pentru că cererea sa a fost respinsă, conform Gândul.

Penitenciarul Craiova și Gheorghe Dincă în război

Bărbatul s-a plâns de mai multe ori în acești ani de condițiile în care își petrece zilele, dar de fiecare dată a fost refuzat. Acest lucru s-a întâmplat și acum, pentru că Dincă ar fi cerut conducerii să fie mutat în regim semi-deschis. Asta presupune că ar avea posibilitatea să iasă singur din celulă oricând pe timpul zilei și să nu fie însoțit de trupele de intervenție. Cererea i-a fost refuzată, deoarece ar putea fi în pericol atât pentru ceilalți deținuți, dar și el însuși.

Decizia conducerii nu l-a mulțumit pe Dincă, așa că s-a adresat magistraților Judecătoriei Craiova. Aceștia au analizat dosarul depus și urmează să se pronunțe în data de 15 mai.

