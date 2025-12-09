Acasă » Știri » Gheorghe Dincă, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit acum Monstrul din Caracal: „Era umflat tot”

De: Alina Drăgan 09/12/2025 | 15:10
Noi probleme pentru Gheorghe Dincă în închisoare! Monstrul din Caracal a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Se pare că acestuia i s-a făcut rău în celulă, iar o ambulanță cu medic a fost chemată la Penitenciarul Craiova. Ce s-a întâmplat cu Gheorghe Dincă?

În luna septembrie a anului 2022, Magistrații Tribunalului Slatina l-au condamnat definitiv pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare pentru omor, trafic de persoane și profanare de cadavre. Acesta își ispășește pedeapsa în Penitenciarul Craiova, după ce le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

A fost agitație luni dimineața, 8 decembrie, la Penitenciarul Craiova. Gheorghe Dincă a avut nevoie de intervenția unei ambulanțe după ce i s-a făcut rău în celulă. Nu este pentru prima data când Monstrul din Caracal necesită ajutor medical de urgență.

Acesta chiar a cerut și întreruperea pedepsei din cauza problemelor de sănătate. Gheorghe Dincă a fost diagnosticat cu diabet zaharat și depresie, însă medicii legiști au stabilit că afecțiunile medicale de care suferă pot fi tratate și în detenție.

De această dată, deținutul ar fi anunțat personalul care se ocupă de pază că se simte rău. Se pare că bărbatul avea toată fața umflată, potrivit gandul.ro.

„Deținutul era umflat tot”, au precizat surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Conducerea penitenciarului a fost imediat anunțată și s-a decis chemarea unei ambulanțe cu medic. Până când aceasta a ajuns, Monstrul din Caracal a primit ajutor din partea cadrelor medicale ale închisorii, care i-ar făcut masaj facial.

Așa cum spuneam, nu este pentru prima dată când Gheorghe Dincă acuză probleme de sănătate. Mai mult, se pare că toate aceste ar fi agravate de condițiile din celulă. Monstrul din Caracal susține că este nevoit să stea ore întregi cu geamul deschis, în curent. Colegii îl țin așa pentru că nu ar suporta mirosul în condițiile în care este o cameră destinată exclusiv deținuților vârstnici.

