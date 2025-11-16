Cererile lui Gheorghe Dincă din spatele gratiilor. „Monstrul din Caracal” se plânge de condițiile din detenție

Gheorghe Dincă, în vârstă de 72 de ani, continuă să arate o atitudine sfidătoare, chiar și din închisoare. Ținând cont de faptul că riscă să își petreacă tot restul vieții în spatele gratiilor, acesta a ajuns să depună plângeri repetate la conducerea penitenciarului, nemulțumit de condițiile de detenție și de tratamentele medicale primite.

Au trecut șapte de ani de când Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu au dispărut de lângă familiile lor și au picat pe mâna „Monstrului din Caracal”. De atunci, Gheorghe Dincă se află în spatele gratiilor, fiind condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea celor două fete. Deși mai are mult timp de stat în închisoare, acum bărbatul este nemulțumit de condițiile din detenție și face plângeri peste plângeri la conducerea penitenciarului.

Cererile lui Gheorghe Dincă din spatele gratiilor

Gheorghe Dincă este profund nemulțumit de faptul că i se încalcă dreptul la a dispune de un spațiu personal minim de cazare, solicitând ca administrația penitenciarului Craiova să-i asigure cel puțin 4 metri pătrați, conform legislației în vigoare.

Plângerea a fost respinsă ca neîntemeiată. Mai mult, o altă plângere a fost legată de faptul că celula în care este deținut este prea întunecată. Dincă susține că plasă montată pe grilajul feronierului de la fereastră împiedică pătrunderea luminii naturale. ”E prea întuneric și nu intră aerul curat”, a spus Gheorghe Dincă.

În ciuda respingerii și acestei solicitări de către administrația penitenciarului, Dincă nu a renunțat și a mers mai departe. Acesta a depus o cerere la Judecătoria Craiova, solicitând instanței să constate încălcarea drepturilor sale. Magistrații i-au respins cererea, explicând că Dincă se află în regim de detenție închis, iar condițiile din acest tip de regim sunt mai dure decât cele ale altor deținuți.

”Revenind la fondul cauzei, din adresa nr. 54984/PCDJ/20.06.2025 emisă de Administrația Penitenciarului Craiova rezultă că plasele de protecție la care face referire persoana privată de libertate sunt montate în conformitate cu OMJ nr. (…) Anexa 2 (art. 1 lit. b indice 1), acestea permițând instalarea plaselor de sârmă sudată în camerele de deținere destinate persoanelor care executa pedeapsa închisorii în regim închis, pentru a preveni introducerea/transmiterea de obiecte interzise și comunicarea între persoanele private de libertate prin alte căi decât cele legale, care să permită iluminatul natural și aerisirea corespunzătoare”, se arată în motivarea judecătorilor.

