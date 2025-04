Mama Alexandrei Măceșanu, victima lui Gheorghe Dincă din Caracal, e REVOLTATĂ! Cine a întinat memoria fiicei sale

Realizarea unui film care se inspiră din tragedia petrecută în urmă cu șase ani la Caracal a stârnit un val de reacții negative în spațiul public, mai ales din partea familiilor victimelor.

Filmul, intitulat sugestiv „Alexandra”, și semnat de producătoarea româno-americană Diana Busuioc Angelson, a fost promovat ca un omagiu adus memoriei Alexandrei Măceșanu. Totuși, proiectul a fost lansat fără ca familia tinerei să fi fost consultată sau măcar informată în prealabil, ceea ce a dus la reacții dure, în special din partea mamei adolescentei dispărute, Tudorița Măceșanu.

Producția a fost prezentată ca o ficțiune inspirată din fapte reale, abordând tema unui apel la serviciul de urgență 112 și eșecul autorităților de a reacționa în timp util pentru a salva o adolescentă răpită.

Deși regizoarea susține că nu este vorba despre o reconstituire fidelă a evenimentelor din cazul Caracal, paralelismele sunt evidente. Titlul, vârsta personajului central și contextul în care are loc acțiunea trimit inevitabil la drama Alexandrei Măceșanu. Personajul principal, Angela, o operatoare 112 care decide să intervină personal pentru a salva o victimă a unei răpiri, sfârșește prin a dispărea la rândul ei, ceea ce adaugă un strat suplimentar de dramatism unei povești deja dureroase pentru opinia publică românească.

Dincolo de latura artistică a filmului, ceea ce a generat cele mai multe controverse a fost lipsa de consultare cu familia victimei. Membrii familiei Măceșanu au aflat despre existența filmului abia după lansarea promovării pe rețelele de socializare, fără a fi întrebați sau implicați în vreun fel în procesul creativ. Acest fapt a fost interpretat ca o lipsă de respect față de durerea celor direct afectați de tragedie, mai ales că imaginea Alexandrei a fost, indirect, folosită pentru a genera interes și emoție în jurul unei producții cinematografice.

„Am văzut ceva pe Facebook. Mi-a spus cineva. Vă dați seama că pe de o parte mă deranjează, dar ce aș putea să zic? Nu am fost contactată de nimeni, dar nu pot să mai vorbesc acum, că sunt la serviciu. Nu știu ce să zic. Sinceră să fiu, am văzut ieri pe telefon despre filmul ăsta. Dacă dânsa e de acord, eu nu aș fi putut fi de acord să văd așa ceva. Mie îmi e greu să accept așa ceva. Nu m-aș duce să văd filmul, nu, nu, nu! Nu că nu ne amintim, dar nu pot. Mie îmi e foarte greu și când vorbesc, îmi e foarte greu. Am momente și când pun o fotografie… Nu aș putea să văd așa ceva’, a declarat Tudorița Măceșanu pentru fanatik.ro.