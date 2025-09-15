Acasă » Știri » Nepotul lui Gheorghe Dincă, monstrul de la Caracal, a ajuns în arest! Ce acuzații i se aduc bărbatului

De: Irina Rasoveanu 15/09/2025 | 18:40
Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut!/ Sursa foto: Arhivă CANCAN, Poliția Română

Nepotul lui Gheorghe Dincă a ajuns pe mâna polițiștilor! M. A. Dincă, acesta a fost prins în timp ce încerca să fure un bagaj din gara din Arad. Mai mult decât atât, bărbatul l-a amenințat pe paznic pentru că a încercat să îl oprească. Află, în articol, toate detaliile!

Luni, 15 septembrie 2025, un bărbat a furat un bagaj din gara din Arad. Paznicul a intervenit imediat pentru a-l opri, iar hoțul a început să îl amenințe. În cele din urmă, agentul de securitate a folosit un spray lacrimogen și l-a predat pe infractor forțelor de ordine. Oamenii legii l-au legitimat și au descoperit că acesta este nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal condamnat definitiv la 30 de închisoare pentru uciderea a două adolescente.

Nepotul lui Gheorghe Dincă a furat un bagaj tip troller, care conținea mai multe bunuri personale, și s-a deplasat înspre platoul staţiei CFR din Arad. Oamenii aflați în holul caselor de bilete au sesizat poliţiştii de la Transporturi.

În cele din urmă, hoțul a fost prins de un agent de securitate. Paznicul a fost nevoit să folosească un spray iritant lacrimogen pentru că bărbatul l-a amenințat, tulburând grav ordinea şi liniştea publică.

„La observarea poliţiştilor din cadrul SJPT Arad, autorul a fugit, fiind imobilizat şi încătuşat la aproximativ 150 de metri de staţia CF Arad”, au transmis surse din anchetă, potrivit News.ro.

Oamenii legii au recuperat în totalitate prejudiciul în valoare de 1.000 de lei, iar M. A. Dincă a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de furt şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Nepotul criminalului din Caracal se află acum în arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad.

Între timp, Gheorghe Dincă a ajuns și el în centrul atenției. Deși se declara sănătos tun, Monstrul din Caracal le-a cerut judecătorilor o permisie pentru a merge să își trateze problemele într-un spital civil.

Mai mult decât atât, bărbatul a precizat că nu își dorește să fie păzit pentru că se simte „stresat” de pază. Gheorghe Dincă le-a promis judecătorilor că se va întoarce singur în spatele gratiilor, după ce se va vindeca.

Așa cum era de așteptat, magistrații nu i-au dat permisiune să meargă la spital de unul singur. Monstrul din Caracal va fi consultat mai întâi de medicii legiști, iar dacă va avea nevoie de analize amănunțite va putea merge la o unitate medicală civilă, dar sub pază strictă.

