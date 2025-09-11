Acasă » Știri » Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor

11/09/2025 | 11:43
Gheorghe Dincă/ Sursa foto: Arhivă CANCAN

Aflat în spatele gratiilor, Gheorghe Dincă a făcut o solicitare neașteptată. Monstrul din Caracal pare că încearcă să scape voalat din închisoare. Află, în articol, ce le-a putut cere judecătorilor!

Au trecut șapte de ani de când Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu au dispărut de lângă familiile lor și au picat pe mâna „Monstrului din Caracal”. De atunci, Gheorghe Dincă se află în spatele gratiilor, fiind condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea celor două fete. Deși mai are mult timp de stat în penitenciar, acum bărbatul încearcă să scape.

Ce le-a cerut Monstrul din Caracal judecătorilor

Gheorghe Dincă a făcut o solicitare bizară, care pare a fi începutul unui plan de evadare. Deși se declara sănătos tun, Monstrul din Caracal le-a cerut judecătorilor o permisie pentru a merge să își trateze problemele într-un spital civil.

Mai mult decât atât, bărbatul a precizat că nu își dorește să fie păzit pentru că se simte „stresat” de pază. Gheorghe Dincă le-a promis judecătorilor că se va întoarce singur în spatele gratiilor, după ce se va vindeca.

Așa cum era de așteptat, magistrații nu i-au dat permisiune să meargă la spital de unul singur. Monstrul din Caracal va fi consultat mai întâi de medicii legiști, iar dacă va avea nevoie de analize amănunțite va putea merge la o unitate medicală civilă, dar sub pază strictă.

„Dispune efectuarea unei expertize medico legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova, având următoarele obiective: dacă persoana condamnată prezintă afecţiuni medicale: dacă afecţiunile constatate nu pot fi tratate în reţeaua sanitară a ANP şi fac imposibilă executarea imediată a pedepsei; dacă afecţiunile constatate nu permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii; să se indice locul sau unitatea sanitară din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unde urmează să se efectueze tratamentul, in cazul in care boala de care condamnatul suferă nu poate fi tratată in reţeaua A.N.P.;

să se indice perioada recomandată pentru întreruperea executării pedepsei. Dispune ca plata expertizei medico-legală şi a examenelor complementare să fie suportată în avans din fondurile Ministerului Justiţiei alocate în acest sens Tribunalului Dolj. Se emite adresă către Penitenciarul Craiova, în vederea prezentării petentului- condamnat Dincă Gheorghe la Institutul de Medicină Legală Craiova, în vederea expertizării medicale a acestuia şi cu menţiunea de a se depune la dosar toate înscrisurile medicale referitoare la starea de sănătate a petentului”, se arată în decizia instanței.

