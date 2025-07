O nouă lovitură pentru familia Alexandrei Măceșanu. S-a aflat abia acum că mama tinerei a fost dată afară de la serviciu. ”Se descurcă foarte greu”

De șase ani, părinții Alexandrei Măceșanu trăiesc într-un un zbucium interior permanent. Dispariția fiicei lor este o traumă psihică puternică, peste care nu pot trece. Dincolo de acest chin sufletesc, mama Alexandrei și-a pierdut anul trecut și locul de muncă. Femeia lucra la un atelier de croitorie. A rămas o vreme fără serviciu, iar asta a îngreunat situația financiară a familiei. CANCAN.RO are toate detaliile.

Deși autoritățile au stabilit că fiica lor a fost ucisă și arsă într-un butoi de Gheorghe Dincă, părinții Alexandrei vor trăi toată viața lor cu incertitudini. Undeva, într-un colț al sufletului, va exista întotdeauna o speranță că fata lor este în viață, iar într-o bună zi se vor regăsi cu ea. De la dispariția Alexandrei, viața soților Măceșanu se scurge într-o continuă frământare sufletească.

Oameni simpli, aceștia fac față din ce în ce mai greu traiului de zi cu zi, iar grijile și neajunsurile îi copleșesc. Mama Alexandrei, Tudorița, și-a pierdut anul trecut locul de muncă. Femeia lucra la un atelier de croitorie, dar a fost disponibilizată. Perioada în care a stat fără serviciu a fost extrem de dificilă pentru întreaga familie.

Deși între timp Tudorița Măceșanu și-a găsit alt loc de muncă, familia nu a reușit să se reechilibreze financiar și o duce din ce în ce mai greu.

”Știu că lucrează la CFR, are o muncă fizică grea. Lucrează în schimburi. Nu este ușor, cealaltă fetiță a intrat la liceu, trebuie să se preocupe de ea. Face orice, numai să câștige un bănuț ca sa-și poată întreține fetița. Soțul lucrează pe un excavator, are tot așa, o muncă grea. Este destul de greu pentru ei și nu îi ajută nimeni, că nu are cine, sunt singuri pe lume. Dacă nu se descurcă, nu se implică nimeni pentru ei. Noi ne-am mai văzut, iar, în limita posibilităților, i-am ajutat și eu cu ce am mai putut. Ei sunt niște oameni minunați, simpli, au atât de mult bun simț, încât nu-și permit să spună că trăiesc rău sau cu suferințe psihice”, a adăugat avocatul Aurel Moldovan.