Planul lui Putin care alarmează NATO. De ce Estonia ar putea deveni următoarea țintă

De: Elisa Tîrgovățu 16/03/2026 | 21:20
În ultimele zile, în mediul online din Estonia au apărut mai multe videoclipuri și mesaje care promovează conceptul așa-numitei „Republici Populare Narva”. Conform unei analize publicate de Bild, acest fenomen ridică semne de întrebare în rândul autorităților. Astfel, ar putea semnala o posibilă pregătire a Federației Ruse pentru o nouă acțiune de destabilizare regională.

Localnicii din Narva au sesizat pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie mai multe materiale propagandistice cu un mesaj radical anti-estonean. În unele videoclipuri și pe pliantele distribuite online apar persoane mascate care anunță înființarea unei „republici”. Mai mult decât atât, au creat chiar și un steag format din trei benzi orizontale: neagră, verde și albă.

Propaganda ar putea destabiliza

Mai multe surse din serviciile de securitate estoniene au declarat pentru Bild că văd similitudini cu atmosfera informațională din primele zile ale escaladării din Ucraina. Potrivit spuselor lor, intensificarea propagandei ar putea reprezenta o încercare de destabilizare. Asta în contextul tensiunilor internaționale și al războiului din Iran, care ar putea oferi Moscovei un moment oportun pentru acțiuni paralele.

Publicația germană a semnalat mai multe videoclipuri de dezinformare care promovează ideea creării „Republicii Populare Narva”. Totuși, autoritățile din Estonia afirmă că, în prezent, nu există dovezi clare care să sugereze o invazie iminentă. Chiar și așa, riscul nu poate fi complet exclus.

În mediul online circulă și care arată presupusul teritoriu al noii formațiuni, situat în nord-estul Estoniei. Așa-numita „Republica Populară Narva” nu este o republică adevărată, ci o nouă narațiune pe rețelele de socializare.

Potrivit adevărul.ro, până în acest moment nu s-a dovedit public cine se află în spatele acestor conturi. Acesta este și motivul pentru care situația să fie atât de delicată.

Purtătoarea de cuvânt a Poliției de Securitate din Estonia, Marta Tuule, a comentat valul de postări apărute în martie 2026. Ea a afirmat că este vorba despre o „campanie de dezinformare” menită să divizeze societatea. Totuși, surse din serviciile de securitate citate de Bild nu exclud scenariul în care Moscova ar putea testa terenul pentru o operațiune similară cu cea din 2014.

„Nu putem exclude posibilitatea ca aceste acțiuni să facă parte din pregătirea unei invazii ruse după modelul ucrainean din 2014”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial din structurile de securitate ale Estoniei.

