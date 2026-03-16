Haddaway și Layzee ex. Mr. President, pe aceeași scenă, în București

Unul dintre cele mai importante evenimente muzicale va avea loc în această primăvară în București. Două nume importante ale anilor ’90 vor urca pe scena din România și vor face un spectacol excepțional.

Anul 2026 este unul care aduce nume consacrate din lumea muzicii în România. În anii ’90 au fost printre cei mai ascultați artiști. Haddaway și Layzee ex. Mr. President vin pentru prima dată în țara noastră.

Concertul va avea loc pe 18 aprilie și anunță o noapte de neuitat. Cei care dansau pe muzica lor și vor veni la acest spectacol vor descoperi un nou album lansat, în premieră, care va face senzație pe piața muzicală, așa cum au făcut cu mulți ani în urmă piesele lor.

Primăvara aceasta vine cu o veste fenomenală: Haddaway și Layzee ex. Mr. President vor urca pe scena din București pentru prima dată. Acesta nu este un simplu concert, este vorba despre lansarea unui nou album, care promite să fie la fel de bun precum cele lansate în anii ’90. Concertul va avea loc pe data de 18 aprilie, începând cu ora 21:00 și va avea loc la Cosmo Dome. Show-ul va fi unul dintre cele mai spectaculoase din acest an și va fi preferat de cei care au ascultat fără încetare celebrele piese „Coco Jamboo”,„Up ‘n Away”, „Jojo Action”, „I’ll Follow the Sun” și „In the Sunshine”.

Haddaway a lansat în anul 1993 piesa care a avut un succes uriaș și i-a propulsat spre o carieră incredibilă și anume „What Is Love?” . Generația de atunci a dansat pe această piesă ani de zile, devenind un hit uriaș al acelei perioade. Chiar dacă au trecut ani de zile de la lansarea acestui imn, piesa face ravagii și în prezent. Albumul pe care artistul îl va lansa în premieră în București se numește „The Sun” și se referă la un nou capitol. Artistul vorbește în acest album despre ceea ce îl definește și anumr căldura, emoția, sensibilitatea, autenticitatea. Totodată va avea influențe eurodance și pop cu influențe subtile de jazz și reggae, creând un sunet care sună simultan familiar și proaspăt, nostalgic și modern.

