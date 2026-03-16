Un chiriaș a fost somat de proprietar să scoată din priză toate electrocasnicele. Situația a împărțit internetul în două

De: Daniel Matei 16/03/2026 | 22:10
Persoanele care locuiesc cu chirie trebuie, de multe ori, să se plieze pe solicitările proprietarului și să accepte unele compromisuri atunci când vine vorba de unele pretenții ale acestuia din urmă.

Cu toate acestea, ce facem atunci când proprietarul vine cu unele solicitări, care, cel puțin la prima vedere, par să fie bizare, dacă nu chiar lipsite de orice logică? În majoritatea cazurilor, proprietarii vin în vizită la chiriași, o dată la o anumită perioadă de timp, iar dacă observă diverse probleme, îi atrag atenția chiriașului, fie că este vorba despre curățenie, fie că este vorba despre plângeri ale vecinilor referitoare la zgomot. Dar pățania unui internaut a împărțit pur și simplu comunitatea de pe Reddit în două.

Acesta a povestit într-o postare că a avut parte de o vizită a proprietarului, iar la final, solicitarea acestuia a fost una ciudată: să scoată din priză toate electrocasnicele.

Tânărul a intrat pe Reddit pentru a-i întreba pe internauți dacă li se pare normal să fie obligat să scoată electrocasnicele mici din priză atunci când acestea nu sunt folosite.

„Bună ziua. În timpul unei inspecții recente a apartamentului dumneavoastră, s-a observat că electrocasnicele mici sunt lăsate conectate la priză atunci când nu sunt utilizate. Fotografii suplimentare sunt atașate pentru referință. Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a economisi energie, vă rugăm să vă asigurați că toate electrocasnicele mici sunt deconectate atunci când nu sunt utilizate…”, a fost mesajul primit de chiriaș.

Sub captura de ecran, utilizatorul original i-a întrebat pe utilizatorii Reddit: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?” și a clarificat câteva lucruri, cum ar fi faptul că utilitățile nu sunt incluse în chirie și că în contract nu este stipulat nimic legat de deconectarea electrocasnicelor.

Cum au reacționat internauții

La scurt timp după postarea mesajului, peste patru mii de persoane au comentat, cei mai mulți dintre ei fiind de acord cu solicitarea proprietarului imobilului.

„Deconectez prăjitorul de pâine pentru că am fost învățat că reprezintă un pericol de incendiu. Dar asta se întâmpla prin anii ’80, așa că cine știe”, a subliniat o persoană.

Altcineva a fost de acord, dar dintr-un motiv diferit. „Deconectăm prăjitorul de pâine pentru că soția mea urăște dezordinea de pe blatul de lucru. Nu înțeleg de ce le-ar păsa dacă plătești pentru curent. Ai putea lua un contor și să demonstrezi că costă cam 2 dolari pe lună să lași toate aceste electrocasnice mici conectate”, a spus altcineva.

Un alt utilizator, care spune că este pompier de profesie, spune că solicitarea proprietarului este una logică și care ar trebui să fie luată serios în considerare.

„30 de ani în serviciul pompierilor m-au învățat să scot totul, cu excepția cazului în care este nevoie cu adevărat să rămână alimentat”, a scris acesta.

