Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite simultan

De: David Ioan 27/02/2026 | 16:35
Unul dintre cele mai mari paradoxuri din locuințele moderne este faptul că unele aparate aparent „obișnuite” pot consuma mai multă energie într-un singur minut decât altele folosite intens și percepute ca mari consumatoare.

În bucătărie, unde tehnologia a evoluat rapid, diferențele de consum dintre electrocasnice sunt adesea greu de intuit.

Deși multe persoane se gândesc la cuptor, frigider, sau hotă atunci când estimează consumul, există un aparat care depășește cu mult aceste așteptări și care, în doar câteva secunde, poate solicita rețeaua electrică la un nivel impresionant.

Plita cu inducție este un exemplu perfect al acestei discrepanțe. Modernă, rapidă și eficientă, aceasta funcționează pe baza unui câmp electromagnetic care încălzește direct vasul, nu suprafața plitei.

Această tehnologie oferă un control excelent al temperaturii și reduce pierderile de căldură, dar necesită o putere ridicată pentru a funcționa la parametri optimi.

O plită obișnuită poate ajunge la o putere instalată de 7.200 W, ceea ce o transformă într-unul dintre cei mai mari consumatori din bucătărie. Chiar dacă nu toate zonele sunt folosite simultan, energia consumată se menţine la un nivel ridicat, mai ales în timpul preparării meselor complexe sau atunci când se utilizează funcția de „boost”.

În contrast, un aspirator standard are o putere de aproximativ 800 W, suficientă pentru o aspirare eficientă, dar mult mai mică decât cea a plitei. Aspiratorul este folosit, în general, pentru perioade scurte și nu reprezintă un consumator major în locuință.

Diferența devine evidentă atunci când comparăm direct cele două valori: raportul dintre 7.200 W și 800 W arată că plita consumă într-un singur minut cât nouă aspiratoare pornite simultan.

Având în vedere aceste aspecte, se poate observa concret că aparatele de gătit vor consuma întotdeauna mai multă energie, datorită complexităţii sarcinilor la care sunt supuse.

