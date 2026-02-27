Acasă » Știri » Calcul complet. Cât te costă în 2026 să crești un copil în primul an de viață, în România

De: Irina Vlad 27/02/2026 | 17:09
Costurile de creștere a unui copil în primul an de viață poate varia de la o familie la alta. Noi am făcut calculul complet pentru cei care își permit varianta economică, dar și pentru părinții care nu se uită la bani atunci când vine vorba de copilul lor. 

În România, primul an din viața unui bebeluș îi costă pe părinți o mică avere. În contextul în care traiul de zi cu zi a devenit din ce în ce mai costisitor, pentru a-i asigura tot ce are nevoie unui copil, cheltuielile variază de la familie la familie, începând cu momentul nașterii și sănătatea micuțului, până la mobilier, transport și consumabile.

Cât costă să crești un copil în primul an de viață

Primul an din viața unui copil începe încă de la naștere. Nașterea la stat este teoretic gratuită, însă „atențiile” și produsele post-natale adiacente ajung să îi coste pe părinți între 1.000 – 2.000 de lei.

Pentru nașterea la privat, pachetele clinicilor încep de la 8.000 de lei, în funcție de complexitate, beneficii și clinică. În ceea ce privește sănătatea în primul an, părinții au vaccinuri opționale (Bexsero, Rotarix etc. – aprox. 2.500 lei tot setul) și vizite la pediatru privat. Bugetul total pentru sănătate este de: 4.000 – 20.000 lei în primul an al unui copil.

De asemenea, costurile estimative pentru hainele din primele 3 luni, cădița, prosoape, termometru, aspirator nazal, cărucior, saltea, scoică auto, pătuț și saltea sunt cuprinse între 1.500 – 3.000 de lei.

În 2026, prețul la scutece și lapte praf a crescut simțitor. Un bebeluș consumă cam 2.500 de scutece în primul an. La un preț mediu de 1,4 lei/bucata, rezultă 3.500 de lei/an doar pentru scutece. Alăpatarea exclusivă la sân costă 0 lei, însă nu același lucru se poate spune și pentru hrănirea cu lapte praf. O cutie calitativă de lapte praf a ajuns să coste între 80 – 100 de lei. La un consum de 4-5 cutii/lună, cheltuielile ajung circa 5.000 de lei/an.

Odată cu copilul, cresc și prețurile. De la vârsta de 6 luni, belușii pot trece la diversificarea alimentației, ceea ce înseamnă produse bio, blender și scaun de masă – ceea ce înseamnă un buget cuprins între 2.000 – 4.000 de lei/an.

Produsele de igienă sunt esențiale și necesare, precum șervețele umede, creme, balsamuri și detergent special pentru hainele lor. Bugetul estimativ pentru acestea este între 1.500 – 2.500 de lei/an.

