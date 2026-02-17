Caz revoltător la Vaslui: un bebeluș de doar 2 luni a murit după ce a stat 7 zile în spital. Medicii nu l-au considerat caz grav și au refuzat transferul

Dramă într-o familie din Vaslui după ce un bebeluș de doar două luni a murit sub ochii medicilor. Copila a fost internată timp de 7 zile în spital, iar părinții acuză cadrele medicale că i-ar fi greșit micuței diagnosticul și tratamentul.

Caz cutremurător într-o familie din Vaslui. În urmă aproape două săptămâni, Sofia, o fetiță de doar două luni, a ajuns la Spitalul de Urgență din Vaslui după ce părinții ei au observat că era răgușită. Medicii nu ar fi luat prea în serios simptomele fetiței, primind diagnosticele de laringită și bronșiolită acută.

Acuzații de malpraxis în spitalul din Vaslui

Însă, la câteva zile de la internare stare de sănătate a Sofiei s-a deteriorat. Micuța abia mai putea să respire singură, iar medicii au decis să o conecteze imediat la aparatul de oxigen. În tot acest timp, fetița a început să facă temperatură mare, iar părinții ar fi cerut insistent transferarea ei la spitalul de copii din Iași, însă au fost refuzați.

„În prima zi când a venit doamna doctor a spus că are laringită şi bronşiolită. A venit altă doamnă doctor şi a spus că e răcită la plămân. După a venit altă doamnă doctor şi a spus că îi merge spre bine. La ora 12 noaptea când a venit să îi facă tratamentul, fata avea 39,8. Ea abia respira şi cu oxigen pentru că saturaţia îi scădea”, a explicat Ioana Bordeianu, mama bebeluşului.

După 5 zile de stat în spitalul din Vaslui, Sofia a ajuns pe mâinile medicilor de la spitalul de copii din Iași. Micuța ar fi avut o infecție la plămâni, însă, în ciuda eforturilor făcute de medicii ieșeni, corpul firav al Sofiei nu a rezistat.

„Au zis că nu se poate, când copilul nu e în stare gravă. Dar copilul mi l-a pus în a şasea zi, a făcut febră, pe oxigen. Şi am spus: „Dar de ce nu-i daţi masca de oxigen jos?”. „Că moare”. Şi atunci nu e de stare gravă să-l ducem la Iaşi?”, a continuat Adrian Paul Iovu, tatăl micuţei.

Părinții acuză medicii din secția de Pediatrie din Vaslui de malpraxis și neglijență. Aceștia sunt de părere că fetița ar fi putut scăpa cu viață, dacă ar fi fost transferat mai repede la spitalul din Iași. Cei doi părinți vor depune plângere la Poliție și la Colegiul Medicilor.

