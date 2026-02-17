Acasă » Știri » Satul din Spania care se vinde cu doar 150.000 de euro. Care este motivul

De: David Ioan 17/02/2026 | 20:50
Un sat abandonat din nord vestul Spaniei a fost repus pe piață la un preț considerat foarte atractiv pentru potențialii cumpărători.

Localitatea, scoasă inițial la vânzare în 2021 pentru suma de 200.000 de euro, este oferită acum pentru 150.000 de euro, reducere care a generat un interes crescut din partea celor care caută proprietăți neobișnuite sau investiții în zone rurale.

Candelago, numele satului, se află pe spectaculoasa Costa da Morte, o regiune cunoscută pentru peisajele sale dramatice și pentru apropierea de țărmul Atlanticului.

Priveliștile către mare și cadrul natural sălbatic reprezintă principalele atuuri ale zonei, motiv pentru care scăderea de preț a atras atenția celor interesați de proiecte turistice sau de locuințe retrase în mijlocul naturii.

Așezarea cuprinde aproximativ zece case tradiționale din piatră, specifice arhitecturii galiciene, precum și hórreos – construcții folosite în trecut pentru depozitarea alimentelor. Potecile care străbat satul sunt în prezent acoperite de vegetație, semn al faptului că localitatea a fost părăsită treptat după declinul demografic început în anii 1970.

Deși satul este abandonat, zona nu este complet izolată. La o distanță de doar câțiva kilometri se află Corme, un important centru pescăresc din regiune. Acolo se găsesc farul Rocundo, un reper istoric al coastei, și Muzeul de Artă Contemporană Costa da Morte, obiective care atrag anual vizitatori și turiști.

Specialiștii în imobiliare consideră că proprietatea are un potențial semnificativ pentru dezvoltări viitoare. Poziționarea în apropierea mării, cadrul natural nealterat și existența unor structuri tradiționale care pot fi restaurate fac din Candelago o oportunitate pentru cei care doresc să creeze un refugiu privat sau să dezvolte o afacere în domeniul turismului rural.

Fenomenul satelor scoase la vânzare nu este unul izolat în Spania. În ultimii ani, mai multe localități mici din diverse regiuni ale țării au fost puse pe piață, oferind investitorilor posibilitatea rară de a achiziționa și revitaliza comunități întregi.

De asemenea, astfel de proprietăți atrag atât cumpărători străini interesați de zone cu istorie și autenticitate, cât și tineri antreprenori care mizează pe turism sustenabil și experiențe personalizate.

