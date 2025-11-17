Acasă » Știri » Gheorghe Dincă a fost atacat de bătăușul cu ochi de sticlă, chiar în celulă! Condamnatul periculos îl luase de mult în vizor

De: Irina Vlad 17/11/2025 | 11:38
Gheorghe Dincă/ sursă foto: Bogdan Danescu/ Inquam

Gheorghe Dincă are viață grea în penitenciar. Monstrul din Caracal ar fi fost victima unui conflict. Un condamnat extrem de periculos – cunoscut drept bătăușul cu ochi de sticlă – l-ar fi atacat fizic și verbal. Polițiștii din penitenciar ar fi intervenit de urgență pentru a aplana conflictul dintre cei doi. 

Gheorghe Dincă este încarcerat la penitenciarul din Craiova, unde a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Monstrul din Caracal a fost acuzat de violarea și uciderea Luizei Melencu  (18 ani) și a Alexandrei Măceșanu (15 ani).

Faptele s-au petrecut în vara anului 2019, când cele două fete au fost răpite, sechestrate, violate și ucise de monstrul din Caracal. Ulterior, trupurile fetelor au fost arse și topite într-un cazan de tablă din curtea casei sale.

Recent, cel supranumit monstrul din Caracal ar fi fost implicat într-un incident violent. Unul dintre cei mai periculoși deținuți din penitenciar l-ar fi atacat pe Dincă. Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarului (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul.ro, că Gheorghe Dincă ar fi fost provocat, îmbrâncit și agresat verbal de G.V, poreclit Falconetti (deoarece poartă o proteză oculară din sticlă), un deținut problemă.

În timpula conflictului, polițiștii din penitenciar au intervenit de urgență. Pe numele celor doi deținuți ar fi fost întocmite rapoarte de incident. Potrivti sursei citate, atacatorul lui Dincă este cunoscut pentru comportamentul său instigator la ură și intimidant, încercând aproape tot timpul să intre în conflict cu ceilalți deținuți, dar și cu angajații penitenciarului din Craiova.  Gheorghe Dincă își ispășește pedeapsă într-o celulă în care stau 22 de oameni în vârstă, cu paturi suprapuse, într-un spațiu de 65 de metri pătrați.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

 

Cererile lui Gheorghe Dincă din spatele gratiilor. „Monstrul din Caracal” se plânge de condițiile din detenție

Mama Alexandrei Măceșanu, victima lui Gheorghe Dincă din Caracal, e REVOLTATĂ! Cine a întinat memoria fiicei sale

 

