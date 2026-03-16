Costurile unui turist care vizitează Capitala României. Milioane de oameni vizitează anual Bucureștiul

De: Denisa Crăciun 16/03/2026 | 21:31
Costurile unui turist care vizitează Capitala României. Milioane de oameni vizitează anual Bucureștiul
Sursa foto: Facebook/Palatul Parlamentului

Numărul de turiști care vin în București crește de la an la an. O singură zi în Capitală îi face pe oameni să scoată din buzunar o sumă incredibilă. Principalele costuri sunt pentru transport, mâncare, dar și pentru a se distra. 

Bucureștiul este un loc foarte special. În fiecare an, turiștii vizitează orașul pentru a vedea celebrele atracții. Printre cele mai cunoscute și vizitate sunt parcurile emblematice, dar și Centrul Vechi în care pot lua masa sau pot savura o cafea.

Clădirile din Capitală au o arhitectură impresionantă. Acest lucru atrage zilnic turiști. Chiar dacă peste jumătate dintre ei sunt străini, mulți sunt și cei care locuiesc și în alte orașe ale țării. Cu toate acestea, prețul pentru o singură zi pentru a vedea străzile din București este unul semnificativ.

Cât costă o zi în București

Bucureștiul este cel mai vizitat oraș din România. Aici, turiștii pot admira arhitectura deosebită a clădirilor, pot face o plimbare prin renumitele parcuri, pot savura o masă în Centrul Vechi sau pot face și alte activități distractive. Costurile diferă în funcție de ce aleg oamenii să facă, însă transportul este unul dintre cei mai importanți factori atunci când ne referim la vizitarea unui alt oraș. În București transportul în comun costă pentru o călătorie cu autobuzul 3 lei, iar pentru o călătorie cu metroul prețul este de 5 lei. Costul este cel mai mic față de alte orașe europene.

Pe lângă plimbările pe străzile din Capitală, turiștii aleg să meargă la principalele obiective. Printre ele se numără Palatul Parlamentului. Prețul unui bilet este de 85 de lei. Muzeul Cotroceni are o taxă de intrare de 50 de lei, iar Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este de 32 de lei. Dacă facem referire la restaurante costul este mai ridicat. Un turist plătește în medie între 120 și 130 de lei, dar dacă merg să mănânce în centru, costul poate ajunge să fie mai mare. Așadar, costul final pentru o singură zi petrecută aici este în jur de 400 de lei.

Conform datelor oficiale, anul trecut, la finalul lunii noiembrie, numărul de turiști care au vizitat Bucureștiul a ajuns la 1,9 milioane de turiști, dintre care jumătate erau străini.

