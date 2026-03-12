Acasă » Știri » Cum să te descurci cu doar 10€ la Roma? Trucurile prin care eviți capcanele

Cum să te descurci cu doar 10€ la Roma? Trucurile prin care eviți capcanele

De: Iancu Tatiana 12/03/2026 | 14:35
Cum să te descurci cu doar 10€ la Roma? Trucurile prin care eviți capcanele
Nu ai cum să mergi în Italia și să nu mănânci paste. Dacă ai vizitat această țară și nu ai degustat preparatele lor autentice, înseamnă că nu te poți numi turist în adevăratul sens al cuvântului. Gastronomia italiană se regăsește peste tot, doar că nu are gustul original mediteranean. Scuza lipsei banilor nu este acceptată pentru că în Roma, chiar dacă este o capitală scumpă, există locuri în care pastele costă numai 10 euro. Dacă faci o conversie, îți dai seama că unele restaurante din Capitală au aceleași prețuri, doar că savoarea pastelor este incomparabilă cu cea din patria-mamă.

Turiștii fac parte din cea mai păcălită categorie de persoane care vizitează țările străine. Vă prezentăm cum să evițați să plătiți mulți bani pentru niște mese care, de fapt, sunt expuse la un suprapreț vizitatorilor. În Roma aveți alternative de localuri în care puteți să degustați arta culinară a Italiei la prețuri accesibile, iar cele mai ieftine preparate de mâncare costă numai 5 euro.

Ieftin și bun, lângă atracții culinare

Dacă printre punctele turistice de pe listă se enumeră Treptele Spaniole, ar trebui să știți că în apropierea acestora se află Pastificio Guerra de pe Via della Croce. Rețetele de mâncare au rămas moștenire de peste 100 de ani, iar două feluri de paste, abia gătite, costă 5 euro. Prețul este unul uluitor, având în vedere că te afli lângă o zonă turistică renumită. În apropierea Vaticanului, în cartierul Prati costurile pentru aceste preparate sunt cuprinse între 5-8 euro și le puteți servi într-o atmosferă caldă și calmă, departe de aglomerație. Localul EGG Pasta Fresca îți oferă paste cu ou, dar și carbonara cu trufe, iar ambele specialități au un cost ideal. Tot în statul papal mai găsiți restaurante în care produsele sunt la prețuri accesibile: la Pastasciutta și Il Pastaio di Roma.

SURSA FOTO: Pexels.com
SURSA FOTO: Pexels.com

În general, obiectivul principal pe care oricine dorește să îl vadă de îndată ce au ajuns în Italia este Fântâna Trevi. După ce ați străbătut atât drum și ați petrecut atâtea ore în aglomerație, ar fi ideal să mergeți și să degustați pappardelle sau amatriciana la Pastasciutta de pe Largo Pietro di Brazza. Mâncarea este gata în aproximativ trei minute și costă între 7-9 euro.

Cât a ajuns să coste o noapte în Dubai, după bombardamente? Cazare la 13 euro

Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor

