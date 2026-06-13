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Elizabeth Olsen este însărcinată! Actrița și soțul ei, Robbie Arnett, așteaptă primul copil împreună

De: Irina Maria Daniela 14/06/2026 | 00:30
Elizabeth Olsen este însărcinată! Actrița și soțul ei, Robbie Arnett, așteaptă primul copil împreună
Elizabeth Olsen este însărcinată! Sursa foto: Profimedia
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Actrița Elizabeth Olsen din serialul „WandaVision”, în vârstă de 37 de ani, este însărcinată și așteaptă primul copil împreună cu soțul ei, muzicianul Robbie Arnett, în vârstă de 34 de ani. Cei doi s-au căsătorit în secret înainte de pandemia COVID-19, în 2020.

Elizabeth Olsen este însărcinată

Actrița a fost surprinsă la restaurantul All Time, din Los Angeles, cu burtica de gravidă la vedere. A purtat o cămașă albă descheiată în partea de jos și a avut grijă să își mângâie burtica atent, astfel făcând indirect anunțul sarcinii sale.

Vedeta din „WandaVision” și soțul ei au fost mereu extrem de discreți în legătură cu relația lor. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, în timpul unei vacanțe din Mexic. Apoi s-au afișat public împreună în martie 2017, iar în 2018 s-au mutat împreună.

În anul 2019 s-a aflat că erau logodiți, după aproximativ trei ani de relație, dar cei doi nu au confirmat sau infirmat informația la momentul acela.

Elizabeth Olsen și Robbie Arnett, căsătorie secretă

Elizabeth Olsen și Robbie Arnett s-au căsătorit în secret. Sursa foto: Profimedia
Elizabeth Olsen și Robbie Arnett s-au căsătorit în secret. Sursa foto: Profimedia

În iunie 2021, actrița a acordat un interviu revistei Variety în care l-a numit pe Arnett „soțul meu”. În timpul discuției video cu Kaley Cuoco, parte a seriei „Actors on Actors”, actrița a menționat că Arnett lăsase o carte în cameră.

„Tocmai am observat că soțul meu a pus Little Miss Magic”, a spus Olsen atunci, făcând referire la o carte din seria Little Miss, vizibilă în fundal.

Actrița nominalizată la premiile Emmy a confirmat în 2022 că ea și Arnett s-au căsătorit în secret înainte de pandemia de coronavirus.

„Am fugit și ne-am căsătorit, iar apoi am făcut o nuntă la un alt moment. A fost înainte de COVID”, a dezvăluit Elizabeth Olsen ascultătorilor emisiunii „Jess Cagle Show”.

Elizabeth și Robbie sunt introvertiți

În noiembrie 2025, aceasta a recunoscut în cadrul unui interviu acordat publicației PEOPLE că ea și soțul ei sunt introvertiți. Arnett preferă serile liniștite acasă, după cum a recunoscut Olsen: „Oh, da, cu siguranță. A trebuit să-l trag după mine.”

„Depinde de orașul în care mă aflu. Suntem în Los Angeles, așa că, probabil, seara mea ideală acolo este să gătim acasă și să ne uităm la un film”, a spus actrița-producătoare când a fost întrebată despre serile ideale în doi.

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