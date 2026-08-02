Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV

Emily Burghelea este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din România. Însă puțini dintre cei care îi urmăresc activitatea cunosc un detaliu mai puțin știut despre identitatea sa. Deși publicul o știe drept Emily Burghelea, în documentele oficiale aceasta figurează cu numele complet Emiliana Lăcrămioara Burghelea.

Influencerița a mărturisit în trecut că a ales să renunțe la prenumele Lăcrămioarai. Ea a explicat că nu s-a regăsit în acest nume și a simțit că „Emily” o reprezintă mult mai bine. Motiv pentru care a decis să îl folosească în viața de zi cu zi și ulterior în carieră.

Astăzi, numele Emily Burghelea este bine cunoscut în mediul online și în televiziune. Însă puțini știau că acesta este, de fapt, un nume adoptat, iar în actele oficiale apare sub o altă identitate.

Influencerița a luat decizia de a-și schimba numele în perioada liceului

Emily Burghelea a povestit că, în copilărie și până la începutul liceului, apropiații o strigau Lăcrămioara, unul dintre prenumele sale din certificatul de naștere. Odată cu intrarea într-o nouă etapă a vieții, a simțit că își dorește un nume care să o reprezinte mai bine și a hotărât să facă această schimbare.

Influencerița a explicat că primul pas a fost pe rețelele de socializare, unde și-a modificat numele în „Emily Burghelea”. Decizia a venit din convingerea că noua identitate i se potrivea mult mai bine și că reflecta personalitatea pe care voia să o transmită celor din jur.

Ulterior, Emily a dezvăluit că alegerea a fost una spontană, însă nu a regretat-o niciodată. Din acel moment, noul nume a rămas asociat cu imaginea sa publică și a devenit cel sub care este cunoscută de milioane de români.

„Mă cheamă Emiliana Lăcrămioara Burghelea. Lăcrămioara, da. (râde) Dar, știi că mie îmi spuneau părinții Lăcrămioara? Până în clasa a IX-a, când m-am dus la liceu și am zis: «Eu nu pot să mă duc la liceu cu numele de Lăcrămioara. Să fie clar, mie nu-mi place!». Eram foarte răzvrătită. Și am zis: «O.K., îmi schimb numele pe Facebook. De acum, o să mă cheme Emily Burghelea»”, a declarat influencerița pentru Click.ro.

Ceea ce a început ca o simplă schimbare a numelui pe contul de Facebook s-a transformat, în timp, într-un element definitoriu al imaginii sale publice.

Oamenii din cercul apropiat, partenerii profesionali și, ulterior, publicul larg au ajuns să o identifice exclusiv drept Emily Burghelea. Numele ales în adolescență a devenit, astfel, parte esențială a brandului personal pe care și-a construit întreaga carieră.

Legătura mai puțin cunoscută dintre Emily și tatăl ei

Emily Burghelea a dezvăluit că prenumele său din acte nu a fost ales întâmplător. Potrivit vedetei, acesta are o semnificație aparte în familie, fiind inspirat de numele tatălui său.

„Nu știți că dacă îți schimbi numele, îți schimbi și destinul? Așa se zice. Treaba tare e că pe tată îl cheamă Emil. Emil, Emiliana”, a mai adăugat influencerița pentru aceeași sursă.

Vedeta a mărturisit că îi place să creadă că decizia luată în adolescență, atunci când a ales să fie cunoscută drept Emily, a reprezentat începutul unei noi etape din viața sa. În timp, acest nume a devenit parte din identitatea sa publică și a însoțit-o pe tot parcursul carierei, transformându-se într-un adevărat brand personal.

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