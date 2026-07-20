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Ce a pățit Emily Burghelea, după provocarea lansată în online: „Nu am avut curajul să o fac”

De: Carmen Gone 20/07/2026 | 13:56
Ce a pățit Emily Burghelea, după provocarea lansată în online: Nu am avut curajul să o fac
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Emily Burghelea a făcut pactul cu fanii și nu mai are cale de întoarcere! Vedeta a lansat o provocare în mediul online, convinsă că poate avea nevoie de un mic impuls pentru a reveni la blond, însă internauții nu au stat prea mult pe gânduri. Rezultatul? Pragul de comentarii a fost atins în timp record, iar Emily nu a mai avut unde să fugă. CANCAN.RO a contactat-o pentru a afla dacă se ține de promisiune și dacă blondul revine în viața ei.

Unele decizii de frumusețe se iau după ore întregi de analiză, altele după sfatul hairstylistului… iar în cazul lui Emily Burghelea, după votul masiv al comunității sale.Vedeta a ajuns într-un moment în care sufletul îi spune „blond”, dar rațiunea îi amintește cât de greu a fost drumul până la părul natural de acum. După ce și-a lăsat părul să se refacă și a reușit să ajungă la o lungime și o sănătate de care este mândră, Emily se află din nou în fața unei dileme: să rămână șatenă sau să se întoarcă la imaginea care a consacrat-o? Vezi mai jos ce a ales influencerița!

Emily Burghelea a acceptat provocarea fanilor
Emily Burghelea a acceptat provocarea fanilor

Emily Burghelea: „Trebuie să mă țin de cuvânt.”

Pentru că avea nevoie de un „semn”, vedeta a apelat la fani. Iar aceștia i-au demonstrat că uneori, internetul poate fi mai hotărât decât propria persoană. În doar trei ore, provocarea a fost îndeplinită, iar CANCAN.RO a vrut să afle: Emily chiar se face blondă sau încearcă să negocieze cu cele 1.000 de comentarii? Prezentatoarea TV a recunoscut că, deși schimbarea o bucură, are și emoții. Pentru ea, revenirea la blond nu este doar o alegere estetică, ci și o întoarcere la o versiune a sa pe care a iubit-o.

Emily Burghelea: Deci, efectiv, trebuie să mă fac blondă. În 3 ore am primit peste 1000 de comentarii…Prima dată m-am bucurat, pentru că eu cumva îmi doream chestia asta. Era ceva la care visam, dar nu aveam curajul să o fac pentru că am fost vopsită toată viața, de când eram foarte mică. Și, practic, acum am ajuns la culoarea mea naturală. Pentru o fată care e vopsită să ajungă la culoarea ei naturală chiar înseamnă ceva. Am postat poza aia cu mine cu sânii foarte mari de când alăptam și eram blondă. Și toată lumea mi-a zis: „Mamă, cât e de frumoasă poza!”. Și eu am început să devin super melancolică. Apoi am zis: „Hai să vedem”. Și am văzut!

CANCAN.RO: Când o să te vedem, din nou, blondă?

Emily Burghelea: Încerc să mă fac peste două săptămâni. Trebuie să mă țin de cuvânt.

CANCAN.RO: Și soțul ce a zis? Sau ce zice? Știe măcar?

Emily Burghelea: Da, știe! A văzut și el pe Instagram.

CANCAN.RO: Și ce a zis? Este de acord?

Emily Burghelea: El îmi zice să mă fac cum vreau eu. El nu pare că vede vreo schimbare la mine, blondă sau șatenă, adică îmi spune că mă vede la fel. E ok cu orice decizie aș lua Și e foarte complicat. Pentru că eu îl întreb pe el: „Și cum îmi stă mai bine? Blondă sau șatenă?”.Și se uită la mine și îmi zice: „Cum vrei tu, iubire”.

Iar povestea nu se oprește aici! Emily Burghelea ne-a promis că, imediat după ce va face transformarea și va reveni la blond, ne va trimite imagini în exclusivitate cu noul look. Așa că rămâneți alături de CANCAN.RO pentru a vedea prima apariție a vedetei în noua sa versiune. Va fi oare blondul de altădată sau Emily va veni cu o schimbare surpriză?

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