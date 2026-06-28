Acasă » Știri » Emily Burghelea a primit interzis! Operația estetică pe care soțul nu o lasă să o facă

Emily Burghelea a primit interzis! Operația estetică pe care soțul nu o lasă să o facă

De: Denisa Crăciun 28/06/2026 | 14:27
Emily Burghelea a primit interzis! Operația estetică pe care soțul nu o lasă să o facă
Operația pe care și-o dorește Emily Burghelea, dar soțul nu o lasă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Emily Burghelea și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceasta își dorește să apeleze la o intervenție estetică, însă partenerul ei i-a interzis categoric. Anunțul a fost făcut chiar de el, mai în glumă, mai în serios pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Ea are trei copii și un soț cu care se mândrește de câte ori are ocazia. Este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește momente din viața ei personală și nu numai. Influencerița și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a-și face o operație estetică, iar gândul pare să nu se oprească nici acum. Însă, Andrei, partenerul ei de viață, nu este de acord cu o astfel de intervenție. El a postat un mesaj ferm pe rețelele de socializare.

Operația estetică cu care Andrei, soțul lui Emily Burghelea nu este de acord

Emily și Andrei sunt împreună de mai mulți ani și au trei copii frumoși. Aceasta a născut în luna octombrie a anului trecut o fetiță pe nume Elisabeta. După naștere s-a confruntat cu depresie postnatală, așadar a fost plecată într-un centru specializat pentru a-și reveni.

Cei doi se susțin în orice alegere, însă cu privire la un aspect a fost foarte ferm. Vedeta și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a-și pune implanturi mamare, iar acest gând este încă pe lista ei. Totuși, Andrei i-a spus că nu o lasă să apeleze la această intervenție. El a transmis un mesaj clar pe rețelele de socializare. Mai în glumă, mai în serios, bărbatul spune că Emily s-a răzbunat pe el și i-a închis contul de Instagram timp de o săptămână, pentru că nu este de acord cu operația estetică.

Mi-a închis instagramul o săptămână că nu o las să își pună silicoane, a scris soțul lui Emily Burghelea pe Instagram.

Operația pe care și-o dorește Emily Burghelea, dar soțul nu o lasă/ sursa foto: social media
Operația pe care și-o dorește Emily Burghelea, dar soțul nu o lasă/ sursa foto: social media

Gafa pe care a făcut-o Emily la cel mai recent eveniment

Prezentatoarea TV a fost invitată la un eveniment important. Copleșită de emoții, atunci când a urcat pe scenă pentru a-și susține discursul a crezut cu tărie că se află la petrecerea VIVA! De fapt, aceasta era la Unica. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare, iar cei din sală au început să râdă sau să o corecteze pe vedetă.

VEZI ȘI: Emily Burghelea a răbufnit, după ce Radu Ciucă a acuzat-o că și-ar fi înscentat accidentul din Bali: „Am purtat săptămâni întregi o atelă metalică în cap”

Radu Ciucă o acuză pe Emily Burghelea că a înscenat accidentul din Bali. Declarația care l-a uimit pe Cătălin Măruță

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât a plătit Culiță Sterp pentru un sac de ardei și unul de roșii, la Corabia? ”E puțin, mamaie”
Știri
Cât a plătit Culiță Sterp pentru un sac de ardei și unul de roșii, la Corabia? ”E puțin,…
Tzancă Uraganu se pregătește intens înainte de concerte: ”Puțin antrenament, ca să fim în forță”
Știri
Tzancă Uraganu se pregătește intens înainte de concerte: ”Puțin antrenament, ca să fim în forță”
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
Mediafax
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu președintele Poloniei, la care a participat și Mirabela Grădinaru. În imaginile publicate de Administrația Prezidențială carnețelul a fost „interzis”
Gandul.ro
Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer
Adevarul
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele...
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie...
Kremlinul a luat foc după decizia de la Cluj! Maria Zaharova s-a năpustit pe Emil Boc
Mediafax
Kremlinul a luat foc după decizia de la Cluj! Maria Zaharova s-a năpustit...
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele...
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
Click.ro
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani...
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia
Digi 24
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu...
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
go4it.ro
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta...
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu președintele Poloniei, la care a participat și Mirabela Grădinaru. În imaginile publicate de Administrația Prezidențială carnețelul a fost „interzis”
Gandul.ro
Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu președintele Poloniei,...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | 11 + 5 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 11 + 5 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Cât a plătit Culiță Sterp pentru un sac de ardei și unul de roșii, la Corabia? ”E puțin, mamaie”
Cât a plătit Culiță Sterp pentru un sac de ardei și unul de roșii, la Corabia? ”E puțin, mamaie”
Tzancă Uraganu se pregătește intens înainte de concerte: ”Puțin antrenament, ca să fim în forță”
Tzancă Uraganu se pregătește intens înainte de concerte: ”Puțin antrenament, ca să fim în forță”
Vedeta Antena 1 trăiește o vară fierbinte alături de ispita de la Insula Iubirii. „Spaima nevestelor” ...
Vedeta Antena 1 trăiește o vară fierbinte alături de ispita de la Insula Iubirii. „Spaima nevestelor” și iubi au început distracția la Nuba, apoi s-au mutat în cameră
Ce trebuie să aibă elevii în sala de examen la Bacalaureat. Lista completă cu obiectele permise și ...
Ce trebuie să aibă elevii în sala de examen la Bacalaureat. Lista completă cu obiectele permise și interzise
Dinu Maxer și soția au ales cea mai ieftină variantă ca să ajungă de la Otopeni acasă. După city-break, ...
Dinu Maxer și soția au ales cea mai ieftină variantă ca să ajungă de la Otopeni acasă. După city-break, artistul a tăiat din cheltuieli!
Vezi toate știrile