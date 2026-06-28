Emily Burghelea a primit interzis! Operația estetică pe care soțul nu o lasă să o facă

Emily Burghelea și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceasta își dorește să apeleze la o intervenție estetică, însă partenerul ei i-a interzis categoric. Anunțul a fost făcut chiar de el, mai în glumă, mai în serios pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Ea are trei copii și un soț cu care se mândrește de câte ori are ocazia. Este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește momente din viața ei personală și nu numai. Influencerița și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a-și face o operație estetică, iar gândul pare să nu se oprească nici acum. Însă, Andrei, partenerul ei de viață, nu este de acord cu o astfel de intervenție. El a postat un mesaj ferm pe rețelele de socializare.

Operația estetică cu care Andrei, soțul lui Emily Burghelea nu este de acord

Emily și Andrei sunt împreună de mai mulți ani și au trei copii frumoși. Aceasta a născut în luna octombrie a anului trecut o fetiță pe nume Elisabeta. După naștere s-a confruntat cu depresie postnatală, așadar a fost plecată într-un centru specializat pentru a-și reveni.

Cei doi se susțin în orice alegere, însă cu privire la un aspect a fost foarte ferm. Vedeta și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a-și pune implanturi mamare, iar acest gând este încă pe lista ei. Totuși, Andrei i-a spus că nu o lasă să apeleze la această intervenție. El a transmis un mesaj clar pe rețelele de socializare. Mai în glumă, mai în serios, bărbatul spune că Emily s-a răzbunat pe el și i-a închis contul de Instagram timp de o săptămână, pentru că nu este de acord cu operația estetică.

Mi-a închis instagramul o săptămână că nu o las să își pună silicoane, a scris soțul lui Emily Burghelea pe Instagram.

Gafa pe care a făcut-o Emily la cel mai recent eveniment

Prezentatoarea TV a fost invitată la un eveniment important. Copleșită de emoții, atunci când a urcat pe scenă pentru a-și susține discursul a crezut cu tărie că se află la petrecerea VIVA! De fapt, aceasta era la Unica. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare, iar cei din sală au început să râdă sau să o corecteze pe vedetă.

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