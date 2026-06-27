Momentul în care Emily Burghelea a uitat numele revistei care o premiase și i-a mulțumit altei publicații. Radu Ciucă a pus-o imediat în temă

Emily Burghelea a făcut o gafă de proporții chiar în momentul în care trebuia să ridice un premiu de prestigiu! Dornică să pară o divă absolută, influencerița s-a urcat pe scenă la microfon, dar a crezut că se află la cu totul alt eveniment monden! Rușinea a fost atât de mare încât prezentatorul Radu Ciucă a fost nevoit să intervină și să o corecteze în direct.

Blondina a fost invitată pe scenă pentru a fi recompensată de revista Unica cu un trofeu extrem de important. Copleșită de emoții, Emily a început să țină un discurs siropos, crezând cu tărie că se află în lumina reflectoarelor la petrecerea organizată de revista Viva!

Emily Burghelea, moment penibil la petrecerea Unica

Inluencerița a început să mulțumească în stânga și în dreapta brandului greșit, lăsând audiența mască în fața unei gafe uluitoare.

„Bună seara! Mulțumesc foarte mult! Apreciez din toată inima. Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Nu este un premiu care mi se acordă mie, cred că este un premiu care se acordă cauzei și cred că este important ca în momentul în care există victime ale violenței, acestea să iasă în față și să povestească despre lucrurile prin care trec. Mulțimesc Viva că v-ați gândit să faceți treaba asta și vă apreciez din toată inima. Felicitări pentru cea mai tare petrecere”, a spus influencerița.

Cei din sală au început să râdă. Radu Ciucă a taxat-o instantaneu și i-a oprit discursul în fața tuturor, amintindu-i unde se află. Efectul a fost devastator pentru influenceriță: i-a căzut fața pe loc, s-a blocat total și a început să se bâlbâie, făcându-se complet de baftă!

„Scuză-mă, suntem la Unica! Viva e altă revistă! Dar e ok, important e că am elucidat misterul. Te înțeleg și ai venit pe fugă, toți greșim”, i-a spus Radu Ciucă.

Radu Ciucă a taxat-o dur și în trecut

Nu e pentru prima dată când Radu Ciucă îi atrage atenția lui Emily. În trecut, în timpul emisiunii „Sosurile lui Măruță”, Radu Ciucă a făcut o glumă referitoare la tragicul accident rutier suferit de influenceriță în Mauritius, în vara anului 2024. Atunci, Ciucă a refuzat să facă echipă cu ea pentru o emisiune de aventură, aruncând o ironie ieftină și lăsând să se înțeleagă că vedeta ar „inventa” drame pentru publicitate.

După atacul din emisiune, Emily Burghelea nu a mai tăcut și a decis să tragă un semnal de alarmă extrem de dureros cu privire la modul în care suferința femeilor din România este transformată în bătaie de joc și subiect de divertisment de prost gust.

„Nu am obiceiul să răspund ironiilor și nici să port conflicte publice. Viața m-a învățat că timpul și adevărul așează fiecare lucru la locul lui. În urma acelui accident am avut toate oasele feței fracturate, am trecut printr-o operație complicată, am purtat săptămâni întregi o atelă metalică în cap și am petrecut o lună întreagă fără să îmi pot lua copiii în brațe așa cum mi-aș fi dorit. Au existat momente în care nici eu nu știam dacă voi reveni vreodată la viața pe care o aveam înainte. Dincolo de durerea fizică, cea mai grea a fost durerea unei mame care își vede copiii de la distanță și care nu îi poate strânge la piept. De aceea cred că problema nu este ironia în sine. Problema este că societatea noastră continuă să trateze cu prea multă ușurință suferința femeilor. O femeie care trece printr-o traumă, prin violență, prin umilință sau printr-un accident grav ajunge de multe ori să fie luată peste picior, judecată sau transformată într-un subiect de divertisment”, a spus Emily pentru CANCAN.RO.

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