Acasă » Exclusiv » Emily Burghelea face pasul uriaș la New York. A dat lovitura peste Ocean: “Este proiectul sufletului meu”

Emily Burghelea face pasul uriaș la New York. A dat lovitura peste Ocean: “Este proiectul sufletului meu”

De: Andrei Iovan 02/05/2026 | 05:50
Emily Burghelea face pasul uriaș la New York. A dat lovitura peste Ocean: “Este proiectul sufletului meu”

Româncele noastre sunt abițioase din cale-afară, iar atunci când își pun în plan să reușească ceva, o fac! Așa a fost și în cazul lui Emily Burghelea, care, după ce a cucerit publicul din România cu proiectul său dedicat femeilor care vor să își transforme stilul de viață, anunță un nou pas important, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Aplicația influenceriței urmează să fie lansată la nivel global și în limba engleză, după ce tot mai multe românce stabilite în Statele Unite au început să o descarce și să o recomande mai departe. Chiar acum, vedeta se află la New York și ne-a spus ce urmează mai departe. 

Creată ca o platformă de wellbeing care îmbină fitnessul, nutriția și partea de mindset, aplicația lui Emily Burghelea a fost gândită ca un spațiu dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o rutină sustenabilă. App-ul include antrenamente video pentru mai multe niveluri de pregătire, planuri alimentare, monitorizarea progresului, reminder-e pentru hidratare și conținut motivațional.

Emily Burghelea își lansează aplicația în Statele Unite. sursă – social media

Succesul neașteptat din diaspora a convins-o pe vedetă să pregătească extinderea internațională a proiectului. Chiar în aceste momente, vedeta se află in SUA, acolo unde face demersurile necesare pntru lansarea aplicației și pe Tărâmul Făgăduinței.

Emily Burghelea trăiește „The American Dream” pe propria piele

Influencerița pregătește deja un eveniment de lansare la New York, urmat de campanii ample de promovare care să transforme aplicația într-un produs accesibil femeilor din întreaga lume. Pentru Emily Burghelea, proiectul are și o puternică încărcătură emoțională. Vedeta a vorbit în trecut despre momentele dificile prin care a trecut după naștere și despre felul în care sportul și disciplina au ajutat-o să își recpete echilibrul (VEZI AICI DETALII).

Emily Burghelea trăiește Visul American

Am fost surprinsă să văd cât de multe românce din SUA au descărcat aplicația, iar pentru că multe dintre fetele care folosesc EmilyFit din America sunt membre fondatoare și au posibilitatea de affiliate, mi-au spus clar că își doresc să avem o versiune în limba engleză. Urmează să facem evenimentul de lansare pentru New York, apoi campanii de promovare, iar EmilyFit va fi disponibilă global și în limba engleză, începând cu săptămâna viitoare. Plănuiesc să facem evenimentul și diverse întâlniri în mai multe orașe ale lumii, în funcție de locurile în care sunt mai multe abonate. Este proiectul sufletului meu. Foarte multe fete au intrat cu ajutorul aplicației în cea mai bună formă din viața lor. Cel mai mult avem minus 6 kilograme într-o lună și am colectat extrem de multe poze before and after pe care le voi posta curând într-un carusel pe Instagram, a declarat Emily Burghelea pentru CANCAN.RO. 

