Andreea Bostănică a cerut ordin de protecție împotriva lui Abush! “Regina Tiktok-ului” a jucat ultima carte în scandalul cu fostul iubit

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Abush explodează într-un moment-cheie, chiar înaintea bătăliilor din instanță legate de bani, acuzații și procese penale. Iar mutarea făcută acum de influenceriță pare, pentru tabăra adversă, o încercare disperată de a schimba complet raportul de forțe. Șatena și-a jucat ultimul as din mânecă, dar cu mare întârziere, mai exact 8 luni de zile. A cerut un ordin de protecție împotriva lui Akbar Abdullaev, ca o ultimă strategie înainte de procesul care va avea loc pe 27 mai. CANCAN.RO are declarații și detalii de senzație!

Pe 30 aprilie 2026, Poliția Voluntari a emis, la cererea Andreei Bostănică, un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Akbar Abdullaev. Potrivit documentului, influencerița a reclamat că, în septembrie 2025, fostul iubit ar fi amenințat-o și ar fi agresat-o fizic în urma unor certuri. Doar că exact aici începe controversa. Ordinul ar fi fost emis exclusiv pe baza declarațiilor Andreei Bostănică, fără certificat medico-legal, fără martori și fără existența unei plângeri penale formulate în cele aproape opt luni scurse de la presupusele incidente.

Iar întârzierea este una care ridică deja multe semne de întrebare. Ce s-a întâmplat, de fapt, anul trecut, atunci când a existat o discuție în contradictoriu între afacerist și influenceeriță, aflați imediat!

Andreea Bostănică și-a jucat ultima carte înainte de procesul cu Abush

De ce ar aștepta cineva opt luni pentru a cere protecție dacă s-ar fi aflat într-un pericol real și iminent? Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor. Echipa de avocați ai lui Abush susțin că ordinul de protecție ar fi, în realitate, o formă de presiune după ce acesta ar fi refuzat să renunțe la acțiunile judiciare prin care cere recuperarea unor sume de bani împrumutate și continuarea unor demersuri penale privind amenințările îndreptate împotriva lui. Mi exact, tot scandalul ar fi fost detonat strategic, exact înainte ca procesele să intre într-o fază sensibilă.

În cuprinsul ordinului se reține, citat ad litteram: „în luna septembrie a anului 2025, numitul Abdullaev Akbar, fost concubin al numitei Andreea Bostanica, i-a adresat amenințări cu acte de violență și cu moartea. Totodată, în cursul aceleiași luni, numitul Abdullaev Akbar a agresat-o fizic pe numita Bostanica Andreea, prin aceea că a lovit-o cu pumnii și picioarele în zona gâtului, pe fondul unor discuții în contradictoriu” și toate acestea exclusiv pe baza declarației Andreei Bostanica însăși, fără certificat medico-legal, fără martori și fără nicio plângere penală formulată în cele aproape opt luni scurse de la pretinsele fapte.

De la bun început, trebuie infirmată afirmația cuprinsă în ordin potrivit căreia domnul Abdullaev ar fi fost „fost concubin” al Andreei Bostanica. Părțile nu au fost niciodată în relație de concubinaj în sensul juridic al noțiunii, adică nu s-au gospodărit niciodată în comun, în mod stabil și continuu, astfel cum cere legea. Pur și simplu, nu au stat împreună.

Domnul Abdullaev ne-a împărtășit convingerea că acest ordin reprezintă, în realitate, un act de răzbunare pentru faptul că dansul refuză să retragă acțiunile judiciare aflate pe rolul instanțelor, prin care solicită restituirea unor sume de bani împrumutate, precum și tragerea la răspundere penală a celor vinovați pentru fapte de amenințare îndreptate împotriva sa. Ordinul a fost contestat la Judecătoria Buftea, în temeiul art. 35 din Legea nr. 217/2003. În paralel, s-a înaintat Parchetului de pe lângă această instanță o adresă întemeiată pe art. 34 alin. (5) din aceeași lege, prin care se solicită dispunerea încetării măsurilor de protecție. Instanța se va pronunța, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. au declarat reorezentanții legali ai lui Akbar Abdullaev pentru CANCAN.RO.

Ce s-a întâmplat, de fapt, anul trecut între Andreea Bostănică și Abush

Ruptura dintre cei doi ar fi avut loc într-un moment în care Andreea Bostănică ar fi început deja o altă relație și ar fi vrut să încheie definitiv legătura. În acel context ar fi existat mai multe discuții tensionate, purtate inclusiv în prezența mamei și fratelui influenceriței.

Conform celor relatate de domnul Abdullaev între dânsul și Andreea Bostanica a existat un conflict mimor la momentul despărțirii. Andreea își găsise deja la acel moment un nou prieten și dorea să rupă legătura cu domnul Abdullaev, dar nu avea motive. Pe acest fond, in mai multe randuri, dansul a fost invitat la locuința Andreei, unde, în prezența mamei și fratelui acesteia, au avut loc discuții în contradictoriu, cu un grad ridicat de tensiune emoțională. Astăzi, Andreea Bostanica pare să își amintească exclusiv reacția verbală a clientului nostru din acele discuții, dar nu și împrejurările care au generat-o.

Ceea ce nu se poate ignora, însă, este faptul că vreme de opt luni de la acele întâmplări, Andreea Bostanica nu a sesizat nicio autoritate, nu a depus nicio plângere și nu a întreprins niciun demers oficial. Tăcerea sa, întinsă pe o perioadă atât de lungă, vorbește de la sine despre lipsa unei stări reale și actuale de pericol standard de altfel confirmat în mod constant de instanțele române, ne-a mai spus echipa de avocați ai lui Abush.

Andreea Bostănică are și ea brățară de monitorizare

Abush este obligat să poarte brățară electronică și să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de Andreea Bostănică. Problema? Potrivit apărării, influencerița ar locui uneori chiar în apartamentul vecin celui ocupat de acesta, pe același palier, la aproximativ zece metri distanță.

Ordinul îl obligă pe domnul Abdullaev să poarte o brățară electronică de semnalizare a distanței și să stea la cel puțin 200 de metri de Andreea Bostanica, care și ea, la randul ei poartă o brățară. Subliniem însă o împrejurare esențială: deși în ordin se menționează că Andreea locuiește în zona Voluntari, în realitate persoana protejată locuieste uneori si în apartamentul vecin cu al clientului nostru, pe același palier, la aproximativ 10 metri distanță.

Configurația ordinului ridică, în mod obiectiv, semne de întrebare serioase. Brățara electronică este purtată de fiecare dintre ei, iar declanșarea semnalului, indiferent de cine se apropie efectiv de cine, produce consecințe juridice numai în privința domnului Abdullaev. În condițiile în care Andreea Bostanica locuiește si în apartamentul vecin, această asimetrie creează o vulnerabilitate considerabilă pentru domnul Abdullaev.

Vă lăsăm dumneavoastră să apreciați ce înseamnă această conduită, atât în plan factual, cât și în privința rolurilor reale ale părților în prezenta cauză.

Domnul Abdullaev ne-a împărtășit convingerea că, pentru a-l determina să renunțe la banii pe care i-a împrumutat societății Andreei Bostanica, aceasta este dispusă să meargă chiar și până la a-l vedea la închisoare, au declarat avocații lui Akbar Abdullaev.

