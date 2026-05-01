Preț uluitor in București! Locul în care o pizza costă 350 lei

De: Andreea Stăncescu 01/05/2026 | 21:49
Prețul uriaș pentru o pizza / Sursa foto: Pexels

În ultima perioadă, discuțiile despre creșterea prețurilor au devenit tot mai frecvente, mai ales atunci când vine vorba de produse aparent simple, dar vândute la sume neașteptat de mari. Situațiile de acest tip au stârnit numeroase reacții în mediul online. În urmă cu puțin timp a apărut informația conform căreia o simplă pizza se vinde la prețul de 350 de lei. 

Un nou exemplu care a atras atenția publicului este legat de prețurile practicate pentru produse alimentare aparent obișnuite. Într-un spațiu cunoscut pentru costuri mai ridicate decât media, o simplă pizza a devenit subiect de controversă după ce s-au aflat sumele afișate.

Unde se vinde o felie de pizza cu 56 de lei

O pizza cu mortadella în aeroportul Henri Coandă din București a ajuns să coste în jur de 350 de lei, un preț care a surprins chiar și pe cei obișnuiți cu cheltuielile ridicate din astfel de spații. Mai mult, o singură felie de pizza este vândută cu aproximativ 56 de lei, ceea ce înseamnă că o masă rapidă poate ajunge la sume considerabile în doar câteva minute.

Mulți utilizatori au considerat că aceste prețuri sunt exagerate, chiar și ținând cont de contextul în care sunt vândute produsele. Deși este cunoscut faptul că în astfel de locații costurile sunt, în general, mai mari din cauza chiriei și a logisticii, nivelul tarifelor a surprins o parte importantă a publicului.

Sursa foto: Tiktok

Comentariile apărute online au evidențiat nemulțumirea oamenilor, care au comparat aceste prețuri cu cele din restaurante obișnuite, unde o pizza întreagă se poate găsi la prețul unei singure felii de pizza. Astfel de practici devin tot mai frecvente în zonele cu trafic mare de persoane, unde alternativele sunt limitate.

CITEȘTE ȘI: În Vamă, mai scump ca pe Riviera Franceză. Cât costă un simplu magnet de frigider

Cât costă o porție de mici la restaurantul Trump Tower din Chicago în 2026. Surpriză pentru turiști!

Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii
Știri
Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii
Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi
Știri
Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film...
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Gandul.ro
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani,...
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, ținut secret aproape șapte ani într-un tribunal din New York
Adevarul
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey...
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Mediafax
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce să-mi fie milă? Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”
Click.ro
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce...
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
go4it.ro
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care...
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Gandul.ro
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu pentru U Cluj! A murit Ioan Ciocan, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria clubului
Doliu pentru U Cluj! A murit Ioan Ciocan, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria clubului
Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii
Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii
Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi
Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi
Tragedie cumplită în Cluj. Fostul lider UDMR Csaba Takács a murit prins sub un tractor
Tragedie cumplită în Cluj. Fostul lider UDMR Csaba Takács a murit prins sub un tractor
Scântei la Survivor! Ce a putut spune Aris Eram despre Cristian Boureanu
Scântei la Survivor! Ce a putut spune Aris Eram despre Cristian Boureanu
Gestul neașteptat făcut de Donald Trump la finalul vizitei Regelui Charles. „Regele și regina m-au ...
Gestul neașteptat făcut de Donald Trump la finalul vizitei Regelui Charles. „Regele și regina m-au convins să fac asta fără să mi-o ceară”
Vezi toate știrile