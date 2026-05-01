Preț uluitor in București! Locul în care o pizza costă 350 lei

În ultima perioadă, discuțiile despre creșterea prețurilor au devenit tot mai frecvente, mai ales atunci când vine vorba de produse aparent simple, dar vândute la sume neașteptat de mari. Situațiile de acest tip au stârnit numeroase reacții în mediul online. În urmă cu puțin timp a apărut informația conform căreia o simplă pizza se vinde la prețul de 350 de lei.

Un nou exemplu care a atras atenția publicului este legat de prețurile practicate pentru produse alimentare aparent obișnuite. Într-un spațiu cunoscut pentru costuri mai ridicate decât media, o simplă pizza a devenit subiect de controversă după ce s-au aflat sumele afișate.

Unde se vinde o felie de pizza cu 56 de lei

O pizza cu mortadella în aeroportul Henri Coandă din București a ajuns să coste în jur de 350 de lei, un preț care a surprins chiar și pe cei obișnuiți cu cheltuielile ridicate din astfel de spații. Mai mult, o singură felie de pizza este vândută cu aproximativ 56 de lei, ceea ce înseamnă că o masă rapidă poate ajunge la sume considerabile în doar câteva minute.

Mulți utilizatori au considerat că aceste prețuri sunt exagerate, chiar și ținând cont de contextul în care sunt vândute produsele. Deși este cunoscut faptul că în astfel de locații costurile sunt, în general, mai mari din cauza chiriei și a logisticii, nivelul tarifelor a surprins o parte importantă a publicului.

Comentariile apărute online au evidențiat nemulțumirea oamenilor, care au comparat aceste prețuri cu cele din restaurante obișnuite, unde o pizza întreagă se poate găsi la prețul unei singure felii de pizza. Astfel de practici devin tot mai frecvente în zonele cu trafic mare de persoane, unde alternativele sunt limitate.

