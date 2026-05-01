Fostul soț al lui Karmen Minune, în vizorul DIICOT după ce a fost prins cu substanțe interzise! Polițiștii ar fi acționat ”la pont”

De: Keva Iosif 01/05/2026 | 22:15
Bogdan Căplescu, fostul soț al lui Karmen Minune, fiica cea mare a lui Adrian Minune, a trecut printr-un episod delicat care ar fi putut să-i schimbe radical viața. Acesta a fost depistat de polițiști pe o stradă din București, având asupra sa  substanțe interzise.

Divorțul dintre Karmen Minune și Bogdan Căplescu, finalizat în 2024 fără explicații publice, a lăsat în urmă multe semne de întrebare. Cei doi au ales discreția totală, însă acum ies la iveală detalii din trecutul fostului soț care pot pune într-o altă lumină despărțirea.

CANCAN.RO a aflat că înainte să se despartă oficial, Bogdan a fost depistat de polițiști pe o stradă din București având asupra sa 2,83 grame de canabis și două comprimate de Xanax (alprazolam) despre care a declarat că ”îi aparțin şi sunt pentru consum propriu”.

Substanțele au fost încadrate ca droguri de risc, iar cazul a ajuns la DIICOT, unde a fost deschis un dosar penal pentru deținere fără drept. Polițiștii ar fi acționat ”la pont” în cazul lui.

Karmen și Bogdan Căplescu/ Sursa foto: Instagram

S-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu, însă după mai multe proceduri, spre norocul lui, procurorii au decis renunțarea la urmărirea penală, invocând cantitatea redusă și lipsa unui interes public major.

Un trecut cu probleme și un divorț fără prea multe explicații

Potrivit legii, pedeapsa maximă în astfel de cazuri este 3 ani de închisoare.

Faptul că acest episod a apărut chiar înainte de divorțul din 2024 ridică semne de întrebare. Deși despărțirea a fost discretă, acest detaliu din trecutul lui Bogdan aduce din nou în discuție ce ar fi putut duce la ruptură.

Karmen a preferat ca ea să fie cea care dă vestea despartirii, insistand asupra faptului ca ea și Bogdan se vor respecta în continuare și își vor crește fetița la fel.

„Cu siguranță nu e momentul potrivit pentru o astfel de veste, dar prefer să fiu eu cea care va anunța lucrul asta. De ceva timp eu și soțul meu am decis să mergem pe drumuri separate, am ajuns la concluzia că nu a fost să fie, sau că nu suntem făcuti unul pentru celalat, suntem construiți total diferit. Suntem doi oameni care s-au iubit enorm și care se vor respecta pentru tot restul vieții și vor avea o relație cât se poate de normală pentru că aexista Sofi în viața noastră și nu e decât un motiv de bucurie faptul că există Sofi. As vrea ca toți cei care ne cunosc, dar și cei care nu ne cunosc, să se abțină de la comentarii”, a specificat fiica lui Adrian Minune pe Instastory.

Doliu pentru U Cluj! A murit Ioan Ciocan, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria clubului
Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii
Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi
Tragedie cumplită în Cluj. Fostul lider UDMR Csaba Takács a murit prins sub un tractor
Scântei la Survivor! Ce a putut spune Aris Eram despre Cristian Boureanu
Gestul neașteptat făcut de Donald Trump la finalul vizitei Regelui Charles. „Regele și regina m-au ...
