Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente. Valentina nu e singura victimă

De: Keva Iosif 29/04/2026 | 11:17
Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Vâlcea, a venit la București cu speranța că își va recăpăta tinerețea, dar se va întoarce acasă într-un sicriu! Un banal lifting facial s-a transformat într-un coșmar fără întoarcere, iar acum ies la iveală noi acuzații de malpraxis la adresa aceluiași medic care a operat-o și pe ea. 

Potrivit informațiilor oferite de familia Valentinei, femeia ar fi suferit complicații severe chiar în timpul intervenției. În scurt timp, situația a scăpat de sub control, iar medicul ar fi fost nevoit să cheme de urgență ambulanța. Pacienta a fost transportată la Spitalul Floreasca, însă era deja în moarte cerebrală.

Mai bine de o săptămână, ea a fost ținută în viață doar de aparate. Familia a sperat într-o minune. Minunea nu a mai venit. Aseară, Valentina a fost declarată decedată.

Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?” Foto: Facebook

Soțul femeii, Sorin Dumitru, povestește momentul care i-a schimbat viața:

„M-a sunat domnul doctor, panicat… mi-a spus că a apărut o complicație și că a chemat salvarea. Mi-a zis să vin repede, că nu știe ce s-a întâmplat. Am rămas fără grai.”

Din acel moment, totul a devenit un șir de întrebări fără răspuns.

Bărbatul susține că intervenția ar fi fost făcută în condiții improprii și, mai grav, că soția sa nu ar fi trecut prin toate analizele necesare înainte de operație — investigații care, spune el, ar fi putut preveni tragedia.

Moartea Valentinei nu este singurul episod controversat asociat medicului. CANCAN.RO  a aflat că pe numele medicului sunt deschise mai multe procese cu acuzații de malpraxis, la Judecătoria Sectorului 1, unele foarte grave chiar.

O altă femeie, Ioana D., a cerut despăgubiri uriașe, de 300.000 de euro, după o abdominoplastie făcută de același medic, intervenție care ar fi suferit complicații grave. Femeia a fost transferată la Spitalul Universitar și a avut nevoie de o intervenție de urgență pentru a-i fi salvată viața.

Una dintre pacientele medicului a ajuns de urgență la Spitalul Universitar: ”I-a salvat viața”

În fața instanței, cazul a scos la iveală detalii controversate despre modul în care a fost realizată operația și despre echipa medicală implicată. Apărarea medicului a susținut că riscurile au fost inerente și că pacienta avea probleme de sănătate preexistente.

În instanță, Ioana D. a solicitat prin avocat inclusiv ”părerea cel puțin a unui medic care a participat la operația de la Spitalul Universitar de Urgență, care a intervenit efectiv în acea noapte și i-a salvat viața”.

Cum se apără medicul? ”Pârâtul M. S., prin avocat, arată că este la dosar contractul încheiat între dr. și spital, și reiese de acolo că deși dl doctor a efectuat operația, nici măcar anestezistul nu este al lui. Pârâtul a chemat ca martor pe medicul #########, care secundează, operând ca mana a doua. Legea obligă la 3 medici, al treilea fiind anestezistul, care era al spitalului. Nu se încearcă o minimizare a culpei, dar se arată că riscurile au fost inerente operației, pacienta având niște probleme de sănătate preexistente operației”, a susținut acesta prin avocat.

Un alt caz, mult mai recent, aduce acuzații și mai directe. Anca N. susține că o intervenție de blefaroplastie i-ar fi lăsat cicatrici vizibile și inestetice, contrar promisiunilor primite.

Femeia afirmă că nu i s-ar fi explicat complet riscurile înainte de operație și că rezultatul final este departe de cel promis. Pentru suferința trăită, aceasta cere despăgubiri de 40.000 de euro.

”În motivarea cererii, reclamanta susţine că în luna septembrie a anului 2024 s-a adresat medicului M. S. pentru o evaluare iniţială în vederea efectuării intervenţiei chirurgicale de blefaroplastie. A achitat în data de 14.09.2024 contravaloarea operaţiei, în cuantum de 2500 lei După executarea operaţiei medicale, medicul pârât a asigurat-o că efectul operaţiei va fi complet în 6 luni, în sensul că pleoapele vor fi ridicate şi cicatricea nu va mai fi vizibilă. La data prezentă, la peste 8 luni de la data intervenţiei, ambele pleoape prezintă cicatrici pronunţate şi inestetice. Medicul nu i-a furnizat anterior operaţiei toate informaţiile necesare privind riscurile intervenţiei, tratamentul şi posibilitatea apariţiei unor complicaţii- Pârâtul a încălcat normele deontologice şi standardele de practică medicală, fiind responsabil pentru erorile comise în cadrul diagnosticului”.

De cealaltă parte, medicul respinge acuzațiile și afirmă că intervenția a fost un succes, iar pacienta ar fi fost informată despre toate riscurile. Mai mult, susține că aceasta i-ar fi cerut inițial despăgubiri de 100.000 de euro.

”În luna aprilie 2025 reclamanta s-a prezentat la cabinetul său, solicitându-i să îi plătească suma de 100.000 euro, fiind acuzat că ar fi greşit operaţia. În opinia sa, operaţia e una reuşită, pleoapele având un aspect întins, fără cutele care au determinat intervenţia”.

Consideră că domnul doctor nu se face vinovat. A avut o serie de discuţii cu reclamanta în perioada preoperatorie, discutând în prealabil riscurile, beneficiile şi alternativele operaţiei de blefaroplasitie. Reclamanta cunoştea foarte bine riscurile şi consecinţele posibile. Cicatricea reclamantei s-a vindecat bine, nu inestetic şi nu reprezintă un caz de malpraxis. După intervenţie, reclamanta nu s-a mai prezentat la control, aspectul cicatricei putând fi datorat unor cazuri ulterioare intervenţiei”.

Între timp, Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a dispus un control al Inspecției Sanitare la cabinetul medical din București unde Valentina Dumitru a intrat în comă și ulterior a murit după procedura de lifting.

Verificările nu au putut fi însă efectuate, pentru că unitatea medicală era închisă, a transmis Ministerul Sănătății.

„​Echipa de control s-a deplasat la fața locului, însă inspectorii sanitari au găsit cabinetul medical închis, motiv pentru care verificările nu au putut fi demarate”, se arată într-un comunicat de presă.

