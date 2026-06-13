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Sorin Brotnei dă de pământ cu Adi Sînă. S-a aflat motivul pentru care cei doi nu își vorbesc: ”M-a dezamăgit”

De: Irina Vlad 13/06/2026 | 16:22
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Sorin Brotnei, fostul membru al trupei Akcent, dă de pământ cu fostul său coleg, Adi Sînă. Fără ocolișuri, artistul a dezvăluit cine a fost principalul vinovat pentru destrămarea trupei, dar și „mărul discordiei” care a destrămat o prietenie de o viață. 

Sorin Brotnei a fost invitatul special la sosurile picante ale lui Cătălin Măruță. De teamă să nu își pună gura în foc la propriu, dar și pentru a-și spune oful, artistul a acceptat provocarea de a vorbi deschis, la mai bine de un deceniu de la destrămarea trupei Akcent, despre neînțelegerile și tensiunile dintre Adrian Sînă și ceilalți membri din proiect.

Sorin Brotnei: „Adrian Sînă m-a dezamăgit”

Sorin Brotnei, fostul membru al trupei Akcen, unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale de la începutul anilor 2000, a dat cărțile pe față și a vorbit despre separarea de colegii săi. În 2008, plecarea lui Marius Nedelcu a reprezentat prima mare lovitură pentru formație, decizie care a avut consecințe asupra tuturor membrilor.

După 12 ani de hituri, în 2013, trupa Akcent s-a destrămat definitiv. În urma unui proces, Adrian Sînă a rămas cu drepturile legale asupra numelui „Akcent”, continuând ulterior proiectul singur sau în colaborare cu alți artiști. Sorin Brotnei și Mihai Gruia au părăsit definitiv trupa și au format ulterior trupa „TWO”.

Invitat la sosurile picante ale lui Măruță, fără ocolișuri și extrem de sincer, Sorin Brotnei a dezvăluit că Adrian Sînă este principalul vinovat pentru destrămarea trupei Akcent. La vremea respectivă, acesta ar fi dat dovadă de lăcomie, alegând să se pună banii pe primul loc în defavoarea prieteniei care îi lega.

Sorin Brotnei: „Care coleg din trupa Akcent te-a dezamăgit cel mai tare și de ce?”. Răspunsul este Adrian Sînă. La momentul respectiv el a fost motivul principal pentru care s-a destrămat trupa Akcent.

Marută: De ce?

Sorin Brotnei: De bani. El lua mai mult și voia mai mult, ăsta-i adevărul.

Măruță: Voi erați trei?

Sorin Brotnei: Da, rămăsesem de ceva vreme trei. Eu, Mihai și Adrian.

Măruță: Și banii nu se împărțeau egal?

Sorin Brotnei: Nu, nu. S-au împărțit egal când eram 4, apoi când a plecat Marius el a rămas cu partea lui, deși voiam și noi ceva, dar am zis că e ok, că el oricum avea un aport mai mare în trupă și cumva ne-am gândit că e corect așa. Dar după ce a vrut să ne ia și din puținul pe care îl aveam…”, a spus Sorin Brotnei în emisiunea lui Măruță.

Ce spune Cătălin Măruță despre valul de controverse stârnit de podcastul cu Iuliana Beregoi: „Adevărul nu e alb sau negru”

Cătălin Măruță, ofertat de televiziuni: „M-am simțit măgulit, sincer.” Ce emisiune i-a spus Andra, soția lui, să accepte

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