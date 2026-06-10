Ce spune Cătălin Măruță despre valul de controverse stârnit de podcastul cu Iuliana Beregoi: „Adevărul nu e alb sau negru”

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi e departe de a se termina. După ce și-au aruncat mai multe săgeți în mediul online, în urmă cu câteva zile a avut loc și o altercație fizică între influenceriță și Ana Beregoi. După ce s-a lansat podcastul în care Iuliana Beregoi și-a spus partea ei de poveste, Cătălin Măruță a fost acuzat că i-a ținut partea acesteia.

În timpul discuției, Iuliana Beregoi a vorbit despre tensiunile care au marcat ultima perioadă și despre situațiile care au dus la deteriorarea relațiilor dintre cele două tabere. Pentru a oferi și celălalt punct de vedere, Cătălin Măruță a sunat-o pe Andreea Bostănică în timpul filmăriloe.

Momentul nu a rămas fără urmări. După difuzarea podcastului, influencerița a susținut că nu a fost informată în prealabil că Iuliana Beregoi se afla în studio și că a fost pusă într-o situație incomodă. Mai mult, aceasta a lăsat să se înțeleagă că discuția ar fi fost dezechilibrată și că interlocutorii săi au avut avantajul de a se pregăti înainte de conversație.

„Cătălin Măruță mă sună pe face time fără să mă anunțe direct în podcast cu Băiețel. Voi 3 v-ați pregătit scenariul și v-ați pregatit pentru ce urma să spuneți. M-ați sunat fără să mă anunțați și mi-ați pus-o pe Iuliana Beregoi în față. 50 de minute 3 contra mine! Cu toate acestea, nu a avut răspuns la argumentele mele și nu a reușit să combată ceea ce a mințit despre mine“, a scris Andreea Bostănică, pe Instagram.

Ce a spus Cătălin Măruță

În urma reacțiilor apărute în mediul online, Cătălin Măruță a fost criticat de unii internauți, care au considerat că ar fi fost mai apropiat de familia Beregoi și că acest lucru s-ar fi reflectat în modul în care a fost purtată discuția. Prezentatorul a respins însă aceste acuzații și a explicat că scopul podcastului a fost acela de a oferi spațiu ambelor părți pentru a-și exprima punctele de vedere.

„În ultimele zile s-au spus multe lucruri despre conflictul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostanica. La podcast am considerat că este corect să existe loc pentru ambele puncte de vedere. De aceea, în episodul cu Iuliana am discutat deschis despre tot ce s-a întâmplat, iar Andreea a intervenit și ea pentru a-și spune partea de adevăr. Nu sunt aici să decid cine are dreptate și cine greșește. Cred doar că, înainte de a trage concluzii, e important să ascultăm toate vocile implicate.”, a scris Cătălin Măruță, pe Instagram. „Adevărul nu este întotdeauna alb sau negru. De cele mai multe ori, este undeva la mijloc, ascuns între emoții, orgolii, greșeli și perspective diferite. Nu fiecare conflict are nevoie de o galerie. Nu fiecare neînțelegere trebuie transformată într-o luptă între tabere.”, a mai scris Cătălin Măruță la secțiunea de InstaStory.

CITEȘTE ȘI: Acuzații în premieră făcute de Daniela Costețchi la adresa familiei Beregoi, după ce i-a fost livrat un sicriu: ”Mama Iulianei le-a spus de unde să meargă să preia tot. Islam s-a ocupat de cruce”

Martorul-cheie la bătaia dintre Ana Beregoi și Andreea Bostănică rupe tăcerea: „Iuliana era speriată complet și nici nu s-a implicat”