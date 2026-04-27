Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile tulburătoare ale soțului

Valentina, o femeie de 45 de ani din Vâlcea, se află în moarte cerebrală după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale estetice într-o clinică privată din București. Ceea ce trebuia să fie o operați de lifting facial s-a transformat într-o nenorocire. Soțul victimei dă vina pe medicul estetician.

În urmă cu o săptămână, Valentina Dumitru a venit special din Vâlcea la București pentru o intervenție de lifting facial, la o clinică privată. Ceea ce ar fi trebuit să fie o îmbunătățire estetică s-a transformat într-o tragedie.

Valentina este ținută în viață de aparate

În timpul intervenției au apărut complicații, iar Valentina a fost transferată de urgență la Spitalul Floreasca, unde de mai bine de o săptămână se află în moarte clinică. Investigațiile CT au arătat că pacienta a suferit o hemoragie cerebrală intraventriculară, provocată, cel mai probabil, de spargerea unui vas de sânge.

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă dați seama că am rămas fără grai”, a declarat Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Soțul Valentinei susține că intervenția chirurgicală ar fi fost efectuată în condiții improprii și că nu i s-ar fi cerut să efectueze un set de analize înainte de operație. În aceste momente, femeia este ținută în viață de aparate, iar familia ei se așteaptă din clipă în clipă la ce este mai rău. Soțul ei a făcut deja toate pregătirile pentru înmormântare.

„Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm”, a declarat Sorin Dumitru, soțul Valentinei.

În apărarea sa, medicul care a operat-o pe Valentina susține că intervenția chirurgicală a fost făcută corespunzător, însă o anchetă mai amănunțită va clarifica exact circumstanțele incidentului.

„Totul a fost informat, totul a fost în regulă, dați-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenția a fost a mea, dar trebuie să știu informații medicale. La orice intervenție cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi dați un pic de timp să vorbesc și eu cu cineva din zona de spital să știu ce s-a întâmplat”, a declarat medicul estetician.

