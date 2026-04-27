Acasă » Știri » Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile tulburătoare ale soțului

Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile tulburătoare ale soțului

De: Irina Vlad 27/04/2026 | 11:26
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile tulburătoare ale soțului
Valentina, o femeie de 45 de ani din Vâlcea, se află în moarte cerebrală după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale estetice/ sursă foto: social media

Valentina, o femeie de 45 de ani din Vâlcea, se află în moarte cerebrală după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale estetice într-o clinică privată din București. Ceea ce trebuia să fie o operați de lifting facial s-a transformat într-o nenorocire. Soțul victimei dă vina pe medicul estetician.

În urmă cu o săptămână, Valentina Dumitru a venit special din Vâlcea la București pentru o intervenție de lifting facial, la o clinică privată. Ceea ce ar fi trebuit să fie o îmbunătățire estetică s-a transformat într-o tragedie.

Valentina este ținută în viață de aparate

În timpul intervenției au apărut complicații, iar Valentina a fost transferată de urgență la Spitalul Floreasca, unde de mai bine de o săptămână se află în moarte clinică. Investigațiile CT au arătat că pacienta a suferit o hemoragie cerebrală intraventriculară, provocată, cel mai probabil, de spargerea unui vas de sânge.

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă dați seama că am rămas fără grai”, a declarat Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Soțul Valentinei susține că intervenția chirurgicală ar fi fost efectuată în condiții improprii și că nu i s-ar fi cerut să efectueze un set de analize înainte de operație. În aceste momente, femeia este ținută în viață de aparate, iar familia ei se așteaptă din clipă în clipă la ce este mai rău. Soțul ei a făcut deja toate pregătirile pentru înmormântare.

„Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm”, a declarat Sorin Dumitru, soțul Valentinei.

În apărarea sa, medicul care a operat-o pe Valentina susține că intervenția chirurgicală a fost făcută corespunzător, însă o anchetă mai amănunțită va clarifica exact circumstanțele incidentului.

„Totul a fost informat, totul a fost în regulă, dați-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenția a fost a mea, dar trebuie să știu informații medicale. La orice intervenție cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi dați un pic de timp să vorbesc și eu cu cineva din zona de spital să știu ce s-a întâmplat”, a declarat medicul estetician.

Kris Jenner, dezamăgită după ce a plătit 100.000 de dolari pe un lifting. Ce probleme majore are acum

Și-a dorit un trup perfect, dar și-a pierdut viața! O celebră creatoare de conținut a murit după ce a făcut o intervenție estetică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Știri
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: „Eu vreau doar să fac dreptate”
Știri
Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: „Eu vreau…
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Gandul.ro
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este...
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de...
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în timpul slujbei
Adevarul
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în...
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie...
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Parteneri
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei
Digi 24
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil...
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise...
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride ieftine în România 2026
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride ieftine în România 2026
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
go4it.ro
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Gandul.ro
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Cine este bărbatul suspectat că a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Are 31 ...
Cine este bărbatul suspectat că a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Are 31 de ani
Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: ...
Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: „Eu vreau doar să fac dreptate”
Călin Donca, deranjat că Dorian Popa s-a căsătorit atât de repede cu Andreea: ”Nu e un exemplu ...
Călin Donca, deranjat că Dorian Popa s-a căsătorit atât de repede cu Andreea: ”Nu e un exemplu pentru tineri”
Ruxandra Luca, prima reacție după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce spune despre episodul ...
Ruxandra Luca, prima reacție după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce spune despre episodul din benzinărie
Sfârșit tragic pentru Klaudia, o influenceriță de 32 de ani! A fost călcată cu mașina de o rivală. ...
Sfârșit tragic pentru Klaudia, o influenceriță de 32 de ani! A fost călcată cu mașina de o rivală. „Se luptau” pentru același bărbat
Vezi toate știrile