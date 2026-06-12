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Ce au spus Eva Longoria și Tony Parker despre divorțul lor intens mediatizat. Fotografia care a surprins fanii la 15 ani de la despărțire

De: Paul Hangerli 12/06/2026 | 08:10
Ce au spus Eva Longoria și Tony Parker despre divorțul lor intens mediatizat. Fotografia care a surprins fanii la 15 ani de la despărțire
Prima fotografie împreună la 15 ani de la divorț, sursa-colaj CANCAN.RO
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Eva Longoria și fostul ei soț, Tony Parker, au demonstrat recent că au lăsat în urmă trecutul. Actrița a publicat o fotografie alături de fostul baschetbalist francez, iar imaginea a atras imediat atenția fanilor, mai ales că despărțirea lor din 2010 a fost una dintre cele mai comentate din lumea celebrităților.

La aproape două decenii de la începutul poveștii lor de dragoste și la 15 ani de la divorț, declarațiile făcute de cei doi de-a lungul timpului oferă o imagine mai clară asupra relației care a ținut prima pagină a ziarelor.

Revederea care a stârnit reacții

Recent, Eva Longoria a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de Tony Parker. Imaginea pare să fi fost realizată în timpul filmărilor pentru seria documentară „Eva Longoria: Searching for France”.

Actrița a însoțit fotografia cu un mesaj scurt:

„Uitați cine a venit în vizită… unul și singurul TP.”

Pentru mulți fani, imaginea a fost surprinzătoare, având în vedere că relația lor s-a încheiat în urmă cu mai bine de un deceniu, în mijlocul unei adevărate furtuni mediatice.

Cum a început povestea lor de dragoste

Eva Longoria și Tony Parker s-au cunoscut în 2004, după un meci al echipei San Antonio Spurs. La acea vreme, actrița devenise deja celebră datorită serialului „Desperate Housewives”.

În mod surprinzător, Parker nu era familiarizat cu serialul care o transformase într-un star internațional.

După cum povestea ulterior Eva Longoria într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey:

„Era ultima persoană de pe Pământ care nu se uita la serial.”

Relația lor a evoluat rapid, iar în iulie 2007 cei doi s-au căsătorit în Franța, la scurt timp după ce San Antonio Spurs câștigase finala NBA.

Înaintea nunții, Tony Parker declara entuziasmat:

„A fost un an extraordinar. O să mă bucur din plin de el și abia aștept.”

Au negat ani la rând zvonurile despre probleme

Pe parcursul căsniciei au existat numeroase speculații privind posibile infidelități și tensiuni în relație.

În 2009, Eva Longoria respingea categoric zvonurile.

„Nu las revistele și articolele să definească cine sunt. Știu că nu sunt însărcinată. Știu că eu și Tony nu ne despărțim. Știu că nu ne înșelăm.”

La începutul lui 2010, cuplul părea mai unit ca niciodată. Invitată în emisiunea lui Ellen DeGeneres, actrița glumea pe seama duratei căsniciei lor.

„Este ca aniversarea de aur la Hollywood.”

„Suntem la jumătatea drumului.”

Divorțul care a șocat Hollywood-ul

Doar câteva săptămâni mai târziu, în noiembrie 2010, Eva Longoria a depus actele de divorț.

Deși documentele oficiale invocau „diferențe ireconciliabile”, în presă au apărut informații potrivit cărora Parker ar fi schimbat mesaje cu o altă femeie. Echipa sportivului a negat acuzațiile.

În ciuda despărțirii, cei doi au transmis atunci un mesaj comun.

„Ne iubim profund și ne rugăm pentru fericirea celuilalt.”

Divorțul a fost finalizat în ianuarie 2011.

La scurt timp după aceea, Tony Parker a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

„A fost greu, dar viața merge înainte.Ca oricine altcineva, am învățat că viața este plină de experiențe și că înveți din greșeli. Apoi mergi mai departe.”

Sportivul a adăugat:

„Nimeni nu este perfect. Nu este niciodată ușor.”

Eva Longoria: „Am simțit că mi-am pierdut identitatea”

Pentru actriță, divorțul a reprezentat o perioadă extrem de dureroasă.

Într-un interviu acordat lui Piers Morgan în 2011, ea a mărturisit că despărțirea a afectat-o profund.

„A fost devastator.Cred că a fost dezamăgitor pentru că aveam o identitate foarte puternică în rolul de doamna Parker și de soție. Când asta îți este luat, ajungi să te întrebi: cine sunt eu?”

Cu toate acestea, Longoria a refuzat să vorbească negativ despre fostul său partener.

„Nu voi vorbi niciodată de rău despre Tony sau despre timpul petrecut împreună.”

Actrița a explicat că problemele lor nu au fost diferite de cele ale altor cupluri.

„Indiferent dacă ești dentist și avocat sau secretară și profesor, ai nevoie de încredere într-o relație.”

Ea a insistat că au încercat să salveze căsnicia.

„Toți cei care mă cunosc știu că am încercat din răsputeri. Chiar am încercat. Pur și simplu nu a funcționat. Ne doream lucruri diferite.”

„Nu este o persoană rea”

Deși au existat numeroase speculații după divorț, Eva Longoria a refuzat să îl demonizeze pe fostul ei soț.

„Nu este o persoană rea.Pur și simplu își dorea altceva și nu îl urăsc pentru asta.”

Totodată, actrița a explicat de ce nu a dorit niciodată să dezvăluie detalii despre motivele reale ale despărțirii.

„Nu voi vorbi niciodată public despre ce s-a întâmplat sau despre motivul pentru care am divorțat, pentru că îl iubesc.”

La acel moment, ea afirma că încă păstrează legătura cu fostul soț.

„Încă vorbim. Încă facem parte din viața celuilalt.”

Ulterior, într-o nouă apariție la emisiunea lui Ellen DeGeneres, a recunoscut că nu mai sunt în contact.

Viața după divorț

Anii care au urmat au adus schimbări importante pentru amândoi.

Tony Parker s-a căsătorit în 2014 cu Axelle Francine, alături de care are doi fii. Cei doi s-au despărțit însă în 2020.

Eva Longoria și-a refăcut la rândul ei viața și s-a căsătorit în 2016 cu José „Pepe” Bastón. Cuplul are împreună un fiu, Santiago.

Actrița vorbește și astăzi cu emoție despre actualul ei soț.

„Pepe și cu mine suntem suflete pereche.Este plin de compasiune, bun, frumos și reprezintă tot ceea ce mi-am dorit și nici măcar nu știam că îmi doresc.”

La 15 ani de la divorțul care a făcut înconjurul lumii, atât Eva Longoria, cât și Tony Parker par să fi găsit echilibrul și fericirea în viețile lor. Iar fotografia recentă publicată de actriță demonstrează că trecutul a rămas în urmă.

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