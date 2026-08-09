„Metoda Ronaldinho” face victime printre turiști. Cum ești lăsat fără bani în doar câteva secunde

„Metoda Ronaldinho” le dă mari bătăi de cap turiștilor din Mallorca! O simplă apropiere, un gest aparent prietenos și câteva secunde de neatenție sunt suficiente pentru ca hoții de buzunare să dea lovitura. Un turist a fost filmat în timp ce era lăsat fără bunurile din buzunar, după ce un individ s-a apropiat de el și i-a distras atenția.

Incidentul s-a petrecut în Playa de Palma, în noaptea de 2 spre 3 august 2026, în jurul orei 5:30. Tot momentul a fost surprins de o cameră, iar imaginile arată cât de rapid poate fi pusă în aplicare această schemă.

Suspectul s-a apropiat de victimă și a adoptat o atitudine relaxată, fără să dea impresia că urmărește altceva decât o interacțiune amicală. În realitate, apropierea i-a oferit exact momentul de care avea nevoie pentru a-și introduce mâna în buzunarul turistului.

„Metoda Ronaldinho” face victime printre turiști

În câteva clipe, bunurile au dispărut. Hoțul s-a retras apoi calm, fără să atragă atenția, iar victima nici măcar n-a apucat să realizeze ce s-a întâmplat. Ulterior, individul a fost surprins vorbind cu o femeie, despre care imaginile ridică suspiciunea că ar putea avea un rol în întreaga schemă.

Modalidades de hurto más habituales en las zonas turísticas: el método Ronaldinho. Un presunto carterista ha sido grabado este lunes de madrugada mientras robaba a un turista en la segunda línea de la Playa de Palma. pic.twitter.com/mfwgKcksyk — ACCION POLICIAL (@com_accion) August 3, 2026

Această metodă de înșelătorie face trimitere la celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho și la felul în care hoții transformă apropierea și gesturile amicale într-o adevărată „fentă”. În locul mingii, însă, ținta este buzunarul victimei.

Schema se bazează pe distragerea atenției. O îmbrățișare, o strângere de mână foarte apropiată sau un gest care pare spontan îi poate oferi hoțului câteva secunde perfecte pentru a acționa. Iar când victima își dă seama că ceva lipsește, autorul furtului este deja departe.

Turiștii sunt printre principalele ținte, mai ales în zonele aglomerate și în timpul nopții. Persoanele care au consumat alcool sau care sunt concentrate pe conversații și distracție pot deveni mai ușor victime ale unor astfel de scheme.

Mallorca, lovită de valul furturilor

Fenomenul furturilor din buzunare rămâne o problemă serioasă în zonele turistice din Spania. Mallorca atrage anual un număr uriaș de vizitatori, iar hoții profită de aglomerație și de neatenția celor aflați în vacanță.

Autoritățile au avertizat că metodele folosite de infractori sunt din ce în ce mai inventive. În acest caz, totul pare o simplă interacțiune între doi oameni, însă în spatele gestului se ascunde o operațiune rapidă și bine executată.

Iar „metoda Ronaldinho” nu este singura schemă folosită împotriva turiștilor. În Barcelona, de exemplu, hoții au apelat la o altă tactică: „tehnica scuipatului”. Victima este scuipată sau murdărită intenționat, după care un complice apare să o „ajute” să se curețe. În timp ce turistul este preocupat de haine, buzunarele sunt golite.

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