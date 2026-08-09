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Ce poți mânca la Summer Well 2026 și cât costă. Jurații „Chefi la cuțite” și-au adus preparatele la festival

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 15:34
Ce poți mânca la Summer Well 2026 și cât costă. Jurații „Chefi la cuțite” și-au adus preparatele la festival
Preparatele chefilor de la Summer Well
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O nouă ediție Summer Well are loc la Palatul Știrbey din Buftea. În această perioadă, jurații de la Chefi la cuțite și-au dus preparatele la festival, astfel că vizitatorii pot degusta mâncăruri rafinate. Prețurile sunt pe măsură, la fel și distracția.

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au întâlnit cu fanii la cea mai recentă ediție a festivalului Summer Well. Chef Richard Abou Zaki a venit chiar din Italia în România, special pentru acest eveniment. Ei îi așteaptă inclusiv duminică, 9 august, pe vizitatori să guste preparatele preferate. În cadrul unui interviu, au vorbit despre atmosfera de la festival.

Ce poți mânca la Summer Well 2026

Chefii au vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Libertatea despre festivalul Summer Well. Alexandru Sautner a spus că abia aștepta să revină.

Atmosfera de la Summer Well este electrizantă. Ne-am bucurat din tot sufletul să revenim aici, a declarat Alexandru Sautner.

Chef Orlando Zaharia a completat perfect declarația colegului său, menționând că s-a încărcat cu energie pozitivă.

Aseară ne-am reunit toți patru la standul «Chefi la cuțite» de la Summer Well și a fost o explozie de bucurie care m-a încărcat cu atâta energie pozitivă, a spus Orlando Zaharia.

Și Ștefan Popescu a vorbit despre Summer Well.

Summer Well este în primul weekend după aniversarea mea, așa că simt experiența frumoasă de aici ca pe un cadou minunat de ziua mea, a explicat cheful.

De asemenea, el a explicat că va găti loaded pulled pork sandwich, cu ceafă de porc gătită lent și cel mai delicios sos barbeque. În plus, chef Richard Abou Zaki a adus scarpetta în stil italian cu ragu la Summer Well 2026.

Serile de la Summer Well sunt magice. Am venit din Italia pentru întâlnirea cu publicul de la standul «Chefi la cuțite» pe care abia am așteptat-o și pentru care am pregătit un preparat care are în spate o poveste cu emoție, a spus Abou Zaki.

Alte preparate pe care le găsești acolo și cât costă

Pentru preparatele prezentate mai sus oamenii trebuie să scoată din buzunar în jur de 65 de lei. Festivalierii mai pot mânca pui la rotisor (49 de lei), cartofi zdrobiți (24 de lei), legume la plită (24 de lei) sau chef’s burger (62 de lei).

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