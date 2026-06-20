Cum arată casa în care Orlando Zaharia a crescut. Locuința de la țară se află în Ialomița

Chef Orlando Zaharia a devenit cunoscut în urma rolului său de jurat în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite, de la Antena 1. Acesta a crescut în Ialomița, acolo unde bunica lui are o locuință modestă, tradițională. Acesta a publicat numeroase imagini din casa de la țară și este foarte mândru de aceasta.

Cum arată casa în care Orlando Zaharia a crescut

Chef Orlando Zaharia este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurați de la Chefi la Cuțite. Bărbatul are o carieră de succes și o familie frumoasă de care este foarte legat. De curând, a profitat de câteva zile libere pentru a vizita casa de la țară din Ialomița, acolo unde a crescut. Pentru că este foarte mândru de locuința sa, a publicat imagini rare pe rețelele de socializare, mai ales că împărtășește totul cu fanii săi și vacanța i-a trezit un sentiment de nostalgie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Orlando Zaharia a devenit și mai cunoscut publicului larg după ce a devenit jurat la celebra emisiune Chefi la Cuțite. El este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde postează adesea pentru urmăritorii săi.

Locuința de la țară se află în Ialomița

De această dată, bucătarul a împărtășit cu fanii lui un moment inedit. Acesta a profitat de zilele libere și a lăsat agitația din București pentru a ajunge în Ialomița, la casa în care a copilărit.

Am avut puțin timp liber și am fugit până la țară. Aici am crescut eu, în casa asta de aici. Ce frumoasă e liniștea asta deplină. Mamaia mea trăiește. Bunica mea are 95 de ani. 95 de ani, cât casa asta. Aici am copilărit eu, a scris Orlando Zaharia pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă prezentarea casei părintești, Chef Orlando a vorbit și despre valorile pe care le-a desprins în acea curte din Ialomița. Acesta a explicat în repetate rânduri că rigurozitatea și succesul din bucătăria profesională de astăzi vine de la disciplina clară pe care bunica sa o practica în fiecare zi. Acesta și-a amintit că se trezea de la primele ore ale dimineții pentru a desfășura activitățile gospodărești. În plus, în unele zile se trezea și bucătarul dimineața devreme.

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