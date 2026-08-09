Pierderea tatălui a lăsat urme adânci în viața Andreei Berecleanu. Ce spune astăzi prezentatoarea

La 9 ani de la trecerea în neființă a tatălui său, Andreea Berecleanu îi păstrează și acum amintirea vie, rememorând cu dor momentele dragi petrecute împreună. În ciuda anilor scurși cu repeziciune, prezentatoarea TV recunoaște că această pierdere a lăsat urme adânci în viața sa.

Tatăl Andreei Berecleanu s-a stins din viață în anul 2017. Deși au trecut 9 ani de dor și absență, amintirea figurii paterne continuă să fie la fel de puternică și vie în sufletul jurnalistei. De câte ori are ocazia, ea vorbește mereu despre tatăl ei ca despre un model de demnitate, eleganță și bunătate, valori pe care a încercat să le transmită și copiilor ei.

Andreea Berecleanu: „Mă bucuram de prezența lui și mă răsfățam”

Andreea Berecleanu susține că tatăl său va rămâne în amintirea sa drept omul care s-a dăruit complet familiei, copiilor, soției și nepoților. Bunicul perfect și fericit care își răsfață și iubește nepoții necondiționat.

„Așa cum a fost alături de mine și de copiii mei în ultimii ani. Bunicul perfect, minunat, alături de noi. Era extrem de fericit că îi vede crescând, că poate vorbi cu ei, că pot avea activități comune. Și eu mă bucuram de prezența lui și mă răsfățam cu asta”, a rememorat vedeta într-un interviu pentru Viva!

Deși dorul de părintele ei rămâne o constantă, Andreea Berecleanu alege să își îndrepte atenția asupra binecuvântărilor și oamenilor care îi sunt alături în prezent. Întrebată ce înseamnă astăzi reușita pentru ea, aceasta a mărturisit că dragostea familiei și a celor dragi sunt cele care îi oferă echilibru și stabilitate în viață.

„Au fost și alte perioade de doliu sau de pierderi greu de suportat. Reușita este fiecare zi în care îi am pe toți ai mei alături, în armonie. Mama este un om fundamental bun… E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea. Dar încerc”, a mai spus prezentatoarea.

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