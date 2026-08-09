Maria Avram de la „Insula Iubirii”, mărturisiri despre boala de care suferă. „A început să fie mai grav”

Maria Avram, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a făcut mărturisiri dureroase despre una dintre cele mai grele lupte pe care le duce de ani buni. Soția lui Marius a ajusn aibă probleme grave de sănătate după un șoc emoțional puternic.

Recent, blondina a povestit despre psoriazis, afecțiunea care i-a afectat nu doar pielea, ci și starea emoțională, relațiile și planurile de viitor. Maria a explicat că problemele nu au început într-o formă atât de agresivă. La început, leziunile erau mici și puteau fi ținute sub control cu ajutorul cremelor. Ulterior însă, situația s-a schimbat radical.

„Este o boală autoimună de care nu te vindeci, dar într-adevăr ți se poate curăța scoama respectivă de pe piele. Poate să degenereze în altă formă, poți să faci artrită, diabet și multe alte boli autoimune. Eu fac analize din două în două săptămâni, analize de sânge. Iau medicamente foarte puternice. Tratament medicamentos și injectabil am început în urmă cu doi ani”, a povestit Maria Avram.

Cum a ajuns Maria Avram să aibă psoriazis

Fosta concurentă susține că un episod extrem de puternic din viața personală a contribuit la agravarea bolii. Maria a făcut legătura între perioada în care a descoperit că Marius, partenerul ei de atunci, ar fi înșelat-o și momentul în care psoriazisul a început să se manifeste mult mai sever.

Dacă înainte reușea să țină simptomele sub control, ulterior leziunile s-au extins, iar blondina a spus că au existat momente în care pielea îi sângera. Impactul emoțional a fost atât de puternic încât a ajuns să își ascundă problemele chiar și față de partener.

„După episodul cu primul înșelat al lui Marius cumva am căzut emoțional. Eu vedeam mereu pozitivul în orice și a fost un șoc prea mare. A reapărut, îl țineam sub control. Scoame foarte mici de la soare, dar de la creme treceau. Când am avut episodul ăla a degenerat, a apărut în zonă mai mare pe corp și a început să fie mai grav. Și sângera în anumite momente. Mă ascundeam inclusiv de Marius și am luat decizia să merg pe altă variantă, anume injectabil și medicamentos”, a mai spus influencerița.

Niciun tratament n-a funcționat

În urmă cu aproximativ doi ani, Maria a trecut la o schemă de tratament mai intensă. Varianta injectabilă a avut rezultate vizibile asupra pielii, însă blondina a început să aibă temeri în legătură cu posibilele efecte adverse și cu impactul asupra organismului.

În plus, dorința de a deveni mamă a cântărit puternic în decizia sa. Maria a povestit că a preferat să rămână pe tratamentul medicamentos, după discuțiile cu medicii.

„Cine are psoriazis știe cât de păcătoasă este această boală. Dacă faci injectabil automat îți afectează și rinichi, ficat, pancreas, îți scade fertilitatea și multe alte lucruri. De aceea am rămas pe medicamentos pentru că nu am un copil. Mulți doctori mi-au zis să nu merg prea mult pe varianta asta. E adevărat că la injectabil îmi trecuse datorită tratamentului, dar din nou a avut o repulsie. Eu sunt foarte emotivă. Trăiesc emoțiile mult mai intens. Iau și multe lucruri personal. Știu că nu este ok. Nu pot să schimb asta la mine, mi-aș dori să schimb. Cred că este de la zodie. Când am pierdut sarcina, eram gravidă în trei luni. Am știut de când am văzut că era corelat. I-am zis și lui Marius și nu a crezut. El nici acum nu înțelege boala, nu o poate înțelege multă lume decât dacă trăiește cu ea”, a mai povestit creatoarea de conținut.

Psoriazisul este o afecțiune cronică asociată sistemului imunitar, care se poate manifesta prin zone inflamate, roșeață și scuame la nivelul pielii. Evoluția diferă de la o persoană la alta, iar perioadele în care simptomele se accentuează pot alterna cu intervale mai bune.

Boala nu este contagioasă și nu se transmite prin contact între persoane. Printre factorii care pot favoriza apariția sau agravarea puseelor se numără stresul, anumite infecții, leziunile pielii, frigul și aerul uscat, fumatul, alcoolul și unele medicamente.

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