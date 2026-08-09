Primul aur pentru România la Europenele de la Paris. Cătălin Preda, campion la sărituri de la mare înălțime

Cătălin Preda a făcut spectacol la Paris și a pus România din nou în lumina reflectoarelor! Sportivul în vârstă de 35 de ani a avut o evoluție impecabilă la Campionatul European de natație și a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Românul a ales, în ultima manșă, o săritură cu un grad ridicat de dificultate, iar decizia s-a dovedit a fi una câștigătoare. Execuția i-a permis să treacă pe primul loc și să-și adjudece medalia de aur, devenind astfel campion european la sărituri de la mare înălțime.

„Sunt încântat să obţin această medalie! Am venit aici decis să dau totul şi e o încununare fantastică să simt medalia de aur în sfârşit în jurul gâtului meu. Simt că toată munca pe care am depus-o de-a lungul carierei a fost răsplătită aici, la Paris”, a declarat Cătălin Preda imediat după competiție.

Cătălin Preda, campion la sărituri de la mare înălțime

Performanța vine după ani în care sportivul român s-a bătut cu cei mai buni din lume. Preda este specialist în proba de la 27 de metri și are deja în palmares două medalii mondiale: argintul cucerit în 2023 și bronzul obținut în 2024.

În aceeași probă a concurat și Constantin Popovici, în vârstă de 37 de ani. Celălalt reprezentant al României a încheiat competiția pe poziția a șaptea.

Victoria lui Cătălin Preda vine într-un moment important pentru delegația României, care își pune mari speranțe și în celelalte probe de natație. Toate privirile sunt îndreptate acum către David Popovici, una dintre marile vedete ale competiției. Înotătorul român, în vârstă de 21 de ani, este favorit în probele de 100 și 200 de metri liber, unde deține atât titluri europene, cât și mondiale. David Popovici urmează să intre în concurs începând cu 11 august.

România, cu o delegație numeroasă la Campionatul European

Pe lângă Cătălin Preda, România este reprezentată la competiție de o serie de sportivi care vor lua startul în probe diferite.

David Popovici, legitimat la CS Dinamo București și pregătit de Adrian Rădulescu, va concura la 100 și 200 de metri liber.

Patrick Dinu, de la CSM Constanța, va lua startul la 50 de metri liber, 100 de metri liber și 50 de metri bras.

Denis Popescu, reprezentant al CS Dinamo București, este înscris la 50 și 100 de metri spate, dar și la 50 și 100 de metri fluture.

Vlad Mihalache, de la CSA Steaua București, va concura la 50 și 100 de metri fluture.

Theodor Proca, reprezentant al CSM Pitești, va lua startul în probele de 800 și 1500 de metri liber.

Robert Badea, legitimat la CSA Steaua București, va concura la 200 de metri fluture, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt.

Darius Coman, de la CSM Corona Brașov, este înscris la 100 și 200 de metri bras, precum și la 200 de metri mixt.

Matei State, reprezentant al CSA Steaua București, va participa la 200 de metri spate, 200 de metri bras, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt.

Eric Andrieș, de la CSM Constanța, va concura la 200 și 400 de metri liber.

Alexandru Constantinescu, legitimat la CS Olimpia București, este înscris la 50, 100 și 200 de metri spate.

Tudor Iordache, reprezentant al CSM Constanța, va lua startul la 50, 100 și 200 de metri spate.

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