Mălina Avasiloaie, speriată după ultima vizită la spital. O perioadă extrem de aglomerată s-a încheiat cu perfuzii: „Succesul nu merită dacă îl plătești cu sănătatea”

Muncește până la epuizare, ajunge pe perfuzii și, a doua zi, o ia de la capăt. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, superba cântăreață recunoaște că s-a speriat, după ultima vizită la spital și a decis că „succesul nu merită dacă îl plătești cu sănătatea”. Soțul ei, îi amintește, de fiecare dată, că familia este singura ei prioritate și că ar putea învăța să mai spună și „nu”. După 3 ani de când l-a născut pe Zian, Mălina Avasiloaie vorbește despre o viitoare sarcină și despre relația de acum cu jumătatea ei, medicul stomatolog Alin Gabor.

Mălina Avasiloaie este mai sinceră ca oricând și recunoaște că orgoliul distruge orice relație. Nu i-ar ierta niciodată soțului trădarea și ne povestește despre prejudecățile pe care a trebuit să le ‘demonteze’ în decursul anilor de carieră, încercând să nu mă ia nimic personal. Recunoaște că frumusețea i-a ‘deschis’ multe uși, dar a trebuit să se țină de treaba ca să reușească să convingă mai departe.

Mălina Avasiloaie nu mai riscă: „Succesul nu merită dacă îl plătești cu sănătatea”

CANCAN.RO: Sunt perioade în care muncești până la epuizare, până ajungi la perfuzii. Cât crezi că o să mai poți?

Mălina Avasiloaie: Încerc să nu mai ajung în punctul acela. Am învățat că succesul nu merită dacă îl plătești cu sănătatea. Sunt un om foarte implicat în ceea ce fac și uneori uit să mă opresc, dar Zian și familia mea îmi amintesc că trebuie să am grijă și de mine. Încerc să găsesc un echilibru, chiar dacă nu îmi iese întotdeauna.

CANCAN.RO: Ai acasă un băiețel superb, pe Zian, și un soț care te susține în tot. El ce te sfătuiește să faci atunci când ești copleșită de evenimente, dar și de îndatoririle de familie?

Mălina Avasiloaie: Alin este omul care mă liniștește. Îmi spune mereu că nu trebuie să demonstrez nimănui nimic și că pot spune și „nu” atunci când simt că am ajuns la limită. Îmi amintește că familia este prioritatea și că timpul petrecut împreună nu poate fi recuperat.

CANCAN.RO: Cum este mămica Mălina? Calmă, relaxată, uneori panicată?

Mălina Avasiloaie: Cred că sunt puțin din toate. Sunt foarte atentă la nevoile lui Zian și uneori mă îngrijorez mai mult decât ar trebui, cum face orice mamă. Dar încerc să îi ofer un mediu liniștit, multă iubire și libertatea de a descoperi lumea în ritmul lui.

Mălina Avasiloaie și viața de familie: „Suntem o echipă”

CANCAN.RO: Cine e polițistul ‘bun’ și cine polițistul ‘rău’ în familie?

Mălina Avasiloaie: Eu cred că alternăm. Sunt zile în care eu sunt mai fermă și Alin este cel care îl răsfață, iar alteori se întâmplă exact invers. Important este că suntem o echipă și avem aceleași valori când vine vorba despre educația lui.

CANCAN.RO: Cum reușești să împaci cariera cu viața de familie? Cât la sută din timpul tău îl dedici lui Zian și lui Alin?

Mălina Avasiloaie: Nu cred că există o formulă perfectă. Încerc să fiu prezentă acolo unde sunt. Dacă sunt la muncă, sunt implicată 100% iar când ajung acasă, telefonul și problemele profesionale trec pe locul doi. Oricât de încărcat ar fi programul, familia rămâne centrul vieții mele.

CANCAN.RO: Simți că Zian o va lua pe drumul tău? Ți-a moștenit ceva din talent?

Mălina Avasiloaie: Este încă mic și vreau să își descopere singur pasiunile. Dacă va alege televiziunea sau orice alt domeniu, îl voi susține. Deocamdată mă bucur să îl văd curios, expresiv și foarte sociabil.

Mălina Avasiloaie recunoaște: „Nu excludem această posibilitate”

CANCAN.RO: Spuneai, acum 3 ani, că vă mai doriți un copilaș. Mai ai curaj să încerci o dată?

Mălina Avasiloaie: Ne dorim o familie frumoasă și nu excludem această posibilitate. Când va fi momentul potrivit, cu siguranță vom lua cea mai bună decizie pentru noi.

CANCAN.RO: Când l-ai văzut pe Alin, ai știut instant că el este jumătatea ta. Cum te simți azi, după ani de căsnicie și un copil minunat?

Mălina Avasiloaie: Astăzi îl iubesc mai mult decât atunci. Între timp am construit o familie, am trecut prin momente frumoase și prin provocări, iar toate acestea ne-au apropiat. Îl admir pentru omul care este și mă simt norocoasă că îl am alături.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare calitate a soțului tău? Dar cel mai mare defect?

Mălina Avasiloaie: Cea mai mare calitate este calmul lui. În orice situație găsește soluții și transmite liniște. Iar dacă ar fi să spun un defect… poate că uneori este prea perfecționist.

Mălina Avasiloaie, mai sinceră ca oricând: „Orgoliul și lipsa dialogului sunt cele care distrug orice relație”

CANCAN.RO: Ce trebuie să se întâmple și ce nu ca doi oameni să poată trăi și iubi în armonie?

Mălina Avasiloaie: Cred că trebuie să existe respect, comunicare și admirație reciprocă. Iar orgoliul și lipsa dialogului sunt cele care distrug, încet, orice relație.

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată?

Mălina Avasiloaie: Trădarea în orice formă. Încrederea se construiește foarte greu și, odată pierdută, este extrem de dificil de recuperat.

CANCAN.RO: Ai o meserie grea și controversată. De câte ori te-ai lovit de prejudecăți?

Mălina Avasiloaie: De multe ori. În industria muzicală oamenii își formează păreri foarte repede, fără să cunoască omul din spatele ecranului. Cu timpul am învățat că nu trebuie să mulțumesc pe toată lumea și că cea mai importantă este conștiința mea.

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai bun moment din carieră? Dar cea mai mare dezamăgire?

Mălina Avasiloaie: Cel mai frumos moment este, de fiecare dată, atunci când simt că munca mea ajunge la oameni și este apreciată. Dezamăgirile au existat, ca în orice profesie, dar am ales să le transform în lecții.

Lecția Mălinei Avasiloaie: „Am învățat să nu iau totul personal”

CANCAN.RO: Lumea artistică nu este roz. Cum ai trecut peste invidie și răutate?

Mălina Avasiloaie: Am învățat să nu iau totul personal. În timp, am înțeles că oamenii vor vorbi indiferent ce faci. Energia mea prefer să o investesc în proiecte și în familia mea.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce ai renunța?

Mălina Avasiloaie: Nu aș șterge nimic. Chiar și momentele dificile m-au făcut omul care sunt astăzi.

CANCAN.RO: A existat vreun moment când celebritatea ți s-a urcat la cap?

Mălina Avasiloaie: Nu. Celebritatea este trecătoare. Eu am rămas același om și cred că familia mea m-a ținut întotdeauna cu picioarele pe pământ.

CANCAN.RO: Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

Mălina Avasiloaie: Imaginea contează în televiziune, ar fi ipocrit să spun contrariul. Dar ea îți poate deschide o ușă. Ca să rămâi, ai nevoie de muncă, disciplină și credibilitate.

CANCAN.RO: Unde mergeți anul acesta în vacanță?

Mălina Avasiloaie: Ne dorim o vacanță liniștită, în care să petrecem timp de calitate împreună. Pentru noi, destinația contează mai puțin decât faptul că suntem împreună și reușim să ne deconectăm de ritmul alert al vieții de zi cu zi. In Grecia vom merge vara aceasta.

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