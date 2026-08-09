Cea mai bună perioadă din an pentru a cumpăra electrocasnice. Poți economisi sute de lei

Atunci când vine vorba de cumpărarea unui electrocasnic, care de obicei înseamnă o investiție serioasă, specialiștii recomandă să nu cumpărăm impulsiv și să studiem atent piața. Există anumite perioade din an în care aceleași produse se pot găsi la prețuri considerabil mai mici. Poți economisi sute de lei dacă știi câteva mici trucuri.

Aceia care nu au nevoie urgentă să înlocuiască un electrocasnic ar trebui să aștepte perioadele de reduceri. Cei care urmăresc piața pot prinde aceeași categorie de produs la un preț considerabil mai mic. Specialiștii au spus clar care sunt perioadele în care prețurile au tendința să scadă. Black Friday nu este singurul moment în care apar reduceri considerabile.

Cea mai bună perioadă din an pentru a cumpăra electrocasnice

Cea mai cunoscută perioadă pentru reducerile la electrocasnice este, fără îndoială, luna noiembrie. Campaniile de Black Friday pun retailerii în competiție directă, iar frigiderele, mașinile de spălat, uscătoarele, aspiratoarele, televizoarele și aparatele pentru bucătărie ajung frecvent în centrul promoțiilor. Nu toate modelele sunt însă la fel de avantajoase. Produsele care urmează să fie înlocuite cu generații mai noi pot beneficia de reduceri mai consistente.

Și luna ianuarie este o perioadă bună pentru a cumpăra electrocasnice. După sărbători, magazinele rămân cu stocuri pe care încearcă să le vândă rapid, astfel că în ianuarie pot apărea campanii de lichidare. Este un moment potrivit mai ales pentru cei care nu țin neapărat să cumpere ultima versiune lansată pe piață.

Și în timpul verii sunt reduceri, însă doar pentru anumite categorii. În iulie și august, comercianții pot reduce prețurile la aparatele de aer condiționat, ventilatoare și combine frigorifice, în special atunci când vor să își ajusteze stocurile pe măsură ce sezonul avansează.

De asemenea, nici lunile septembrie și octombrie nu trebuie ignorate. În această perioadă, magazinele se pregătesc pentru noile generații de produse, iar modelele existente pot fi scoase la promoție pentru a face loc în showroom-uri și depozite. Un preț mai mic nu este însă singurul avantaj. Unele campanii includ transport, montaj, garanții suplimentare, plata în rate fără dobândă sau reduceri acordate prin programele de reciclare de tip Buy Back.

Deși există câteva perioade clare de reduceri, cumpărătorii ar trebui să verifice totuși istoricul prețului înainte de a achiziționa un produs. Compararea ofertelor între mai mulți comercianți și verificarea evoluției prețului pot face diferența dintre o promoție autentică și una doar bine prezentată.

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